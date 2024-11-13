Особенности стелс тактики в новых дневниках разработчиков Project TH

О проекте Project TH мы узнали еще в ноябре 2022 года. Разрабатываемый EVR Studio, этот экшен от третьего лица, возможно, станет той самой Splinter Cell, которую мы все так долго ждали. В этом месяце разработчики поделились несколькими видеороликами, демонстрирующими стелс-механику игры.

Как и в первой игре Splinter Cell, здесь можно уничтожать фонари, чтобы подобраться к врагам. Также можно использовать гаджеты, чтобы отвлечь или привлечь их. В вашем распоряжении также будут очки, работающие аналогично тем, что мы видели в Blacklist.

В роликах показаны исключительно геймплейные механики с графикой-заполнителем. Они не предназначены для показа визуального оформления игры. Скорее, они дают представление об особенностях геймплея.

Действие Project TH, основанной на веб-мультфильме Moodang, происходит в Объединенной Корее в недалеком будущем. Сюжет игры разворачивается вокруг главных героев. Разработчики работали над ним последние шесть лет. И все же, насколько можно судить, игра находится на очень ранней стадии разработки.

На данный момент нет никакой информации о сроках выхода Project TH.