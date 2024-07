По слухам, PlayStation помогает в разработке китайского ролевого экшена с открытым миром Project: The Perceiver

Еще в 2022 году китайская компания Papergames совместно с 17ZHE Studio представили амбициозную экшен-RPG под названием Project: The Perceiver. Действие игры разворачивается в огромном и полностью открытом фэнтези-мире, основанном на китайской мифологии. Геймплей напоминает смесь динамичных Sekiro: Shadows Die Twice и Ghost of Tsushima. К сожалению, о проекте не поступало никаких новостей уже почти два года, что вызывает серьезные опасения за его судьбу. Однако инсайдер Lunatic Ignus (также известный как ignusthewise) утверждает, что беспокоиться не о чем. Project: The Perceiver находится в активной разработке, а команда нашла серьезную поддержку в лице игрового подразделения PlayStation.

К сожалению, новой информации о Project: The Perceiver не так много, как хотелось бы. Более того, у автора утечки нет данных о том, когда игру снова покажут. По мнению Lunatic Ignus, разработчики больше не хотят отвлекаться на лишний пиар и сосредоточены на разработке. К тому же у них нет ресурсов и средств на продвижение игры за пределами Китая. Вероятно, помочь с этим и должна PlayStation, с которой было подписано эксклюзивное соглашение.

Детали сделки неизвестны. Предположительно, PlayStation выступит в роли мирового издателя Project: The Perceiver. Кроме того, компания окажет помощь в локализации, тестировании и оптимизации финальной версии проекта. Дальнейшее продвижение игры также будет зависеть от решений руководства PlayStation.

Project: The Perceiver разрабатывается для консоли PlayStation 5 и ПК. На момент анонса сообщалось, что игра также может появиться на Xbox, но, судя по опыту еще одного китайского экшена — Black Myth: Wukong, это произойдет не скоро.