Постапокалипсис по-славянски: создатели серии Thea анонсировали стратегическую ролевую игру Project Thea

Польские разработчики из MuHa Games рассказали о своей новой игре Project Thea. Это продолжение их серии Thea, но на этот раз они придумали немного другой мир, в котором славянские мифические существа живут на развалинах современных городов.
Игра получилась этаким миксом пошаговой стратегии и выживания, где можно создать своего героя и вместе с помощниками исследовать постапокалиптический мир. А ещё во всё это можно будет играть вдвоём с другом. Также в Project Thea обещают карточные бои и то, что каждое решение игрока как-то повлияет на историю.
Ну а выйдет игра уже в этом году, пока только на компьютерах.
Желаю им в этом всяческих неудач. Так ко второй части локализацию и не сделали.
видать обнищали после продаж первой части)))
когда видишь игру без русской локализации
Чееее, сказания: русские приключения?
вместо этого гвна лучшеб карты на раздевание сделали и придумывать меньше и звучит интереснее хотя и было много раз уже… прон игры это апогей инди недоигр