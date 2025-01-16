Постапокалипсис по-славянски: создатели серии Thea анонсировали стратегическую ролевую игру Project Thea

Польские разработчики из MuHa Games рассказали о своей новой игре Project Thea. Это продолжение их серии Thea, но на этот раз они придумали немного другой мир, в котором славянские мифические существа живут на развалинах современных городов.

Игра получилась этаким миксом пошаговой стратегии и выживания, где можно создать своего героя и вместе с помощниками исследовать постапокалиптический мир. А ещё во всё это можно будет играть вдвоём с другом. Также в Project Thea обещают карточные бои и то, что каждое решение игрока как-то повлияет на историю.

Ну а выйдет игра уже в этом году, пока только на компьютерах.