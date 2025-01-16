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Project Thea 2025 г.
Ролевая, Стратегия, Выживание, Инди, Карточная, Кооператив
1 2 оценки

Постапокалипсис по-славянски: создатели серии Thea анонсировали стратегическую ролевую игру Project Thea

Lunersun
Новости

Польские разработчики из MuHa Games рассказали о своей новой игре Project Thea. Это продолжение их серии Thea, но на этот раз они придумали немного другой мир, в котором славянские мифические существа живут на развалинах современных городов.

Игра получилась этаким миксом пошаговой стратегии и выживания, где можно создать своего героя и вместе с помощниками исследовать постапокалиптический мир. А ещё во всё это можно будет играть вдвоём с другом. Также в Project Thea обещают карточные бои и то, что каждое решение игрока как-то повлияет на историю.

Ну а выйдет игра уже в этом году, пока только на компьютерах.

-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Valend

Желаю им в этом всяческих неудач. Так ко второй части локализацию и не сделали.

-1
Темный-Властелин

видать обнищали после продаж первой части)))

0
Talendor3

когда видишь игру без русской локализации

-1
Hall_1920

Чееее, сказания: русские приключения?

-2
Wolfenstein

вместо этого гвна лучшеб карты на раздевание сделали и придумывать меньше и звучит интереснее хотя и было много раз уже… прон игры это апогей инди недоигр

-2