Студия MuHa Games выпустила полную версию постапокалиптической тактики Project Afterfall

Состоялся полноценный релиз тактической ролевой игры Project Afterfall. Проект студий MuHa Games и Eerie Forest Studio находился в раннем доступе сервиса Steam на протяжении 11 месяцев, получив за этот период 10 крупных обновлений. До масштабного ребрендинга в августе игра разрабатывалась под названием Project Thea.

События новинки разворачиваются во вселенной известных славянских стратегий Thea: The Awakening и Thea 2: The Shattering, но переносят действие на 1000 лет вперед. Ретрофутуристический постапокалипсис объединяет руины мегаполисов, технологии и славянский фольклор. Выжившим предстоит восстанавливать последнюю колонию человечества, исследовать опасные пустоши и сталкиваться как с мутантами, так и с мифическими существами вроде Бабы-Яги или Кибер-Крыса.

Геймплей совмещает пошаговое исследование процедурно генерируемой глобальной карты, развитие базы и карточные сражения. Игрокам доступна гибкая кастомизация лидера отряда, включая выбор расы, пола и стартового класса. За пределами защищенного поселения отряд собирает редкие ресурсы, выполняет квесты со множеством развилок и вступает в тактические битвы, где применение карт определяет не только боевые действия, но и исход небоевых испытаний. Внутри колонии ключевую роль играет городской совет, распределение припасов и организация обороны от вражеских рейдов.

Финальная версия под номером 1.0 принесла переработанное обучение, которое теперь можно полностью пропустить, дополнительную сюжетную озвучку и расширенный ассортимент городских торговцев. Авторы обновили внешний вид персонажей разных рас, добавили личные цепочки заданий для спутников, перебалансировали карточные колоды и ввели новые умения для ведьм.

После 10 обновлений и 11 месяцев в раннем доступе проект наконец добрался до золотого релиза. Огромная благодарность каждому, кто играл, тестировал билд, сообщал об ошибках, делился отзывами и оставался рядом, чтобы увидеть развитие этого необычного спин-оффа Thea.

- Команда разработчиков MuHa Games

Среди других ключевых новшеств выделяются полноценный кооперативный режим для 2 пользователей с отдельным балансом и возможность синхронизации прогресса через Steam Cloud. В релизный билд вошли 41 достижение, поддержка пользовательских настроек графики и обновленные переводы на 13 языков, включая русскоязычный интерфейс и субтитры.

На старте версии 1.0 ролевая стратегия получила в Steam 87 отзывов с общим рейтингом 68% положительных оценок. Базовая стоимость Project Afterfall составляет 710 рублей, однако до 10 ноября 2026 года действует скидка 20%, снижающая цену до 568 рублей. Кроме того, игра вошла в состав полного набора серии со скидкой 59%.