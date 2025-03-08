"Избранные против машин из другого мира": в сеть попало вступительное видео неанонсированной Project U от Ubisoft

Неанонсированная игра Project U от Ubisoft продолжает «радовать» утечками. Всё началось ещё в 2022 году, когда после закрытого тестирования в интернет просочились первые ролики с игровым процессом. И вот теперь, похоже, после перезапуска разработки, блогер Shaun Weber выложил вступительное видео к игре.

В ролике показали, что основой сюжета станет вторжение инопланетных машин на Землю. Нам предстоит играть за одного из избранных, способных противостоять пришельцам. Судя по всему, Ubisoft создаёт кооперативный шутер в духе Helldivers 2, где игроки будут совместно отражать атаки инопланетян.

Кстати, до этого создатели игры уже признавались в серьёзных проблемах с проектом, что объясняет затянувшуюся разработку и отсутствие официального анонса.