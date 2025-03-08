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Project U TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Кооператив
3 6 оценок

"Избранные против машин из другого мира": в сеть попало вступительное видео неанонсированной Project U от Ubisoft

Lunersun
Новости

Неанонсированная игра Project U от Ubisoft продолжает «радовать» утечками. Всё началось ещё в 2022 году, когда после закрытого тестирования в интернет просочились первые ролики с игровым процессом. И вот теперь, похоже, после перезапуска разработки, блогер Shaun Weber выложил вступительное видео к игре.

В сети появилась информация и немного геймплея кооперативного шутера Project U от Ubisoft

В ролике показали, что основой сюжета станет вторжение инопланетных машин на Землю. Нам предстоит играть за одного из избранных, способных противостоять пришельцам. Судя по всему, Ubisoft создаёт кооперативный шутер в духе Helldivers 2, где игроки будут совместно отражать атаки инопланетян.

Кстати, до этого создатели игры уже признавались в серьёзных проблемах с проектом, что объясняет затянувшуюся разработку и отсутствие официального анонса.

"Революционный шутер" от Ubisoft оказался слишком скучным: создатели Project U признались в серьёзных проблемах с игрой
-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Max Rolens

И опять, одни негры и в цветах пидарасов... Нечему прошлое не учит

0
Wing42

Кто ж виноват, что им только эти цвета подходят by default.

0
Brian Alameda

это те самые утечки, которые на самом деле просто маркетинг для проверки потребителя? они такие утечки лет десять устраивают, если не больше.

0
Лицо со шрамом

Очередная вигингнесса розово-синяя

0
Global Conspiration

Неее, этот шлак я точно даже трейлер смотреть не стану. Хватит им бабла за тени

-1