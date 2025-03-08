"Избранные против машин из другого мира": в сеть попало вступительное видео неанонсированной Project U от Ubisoft

Неанонсированная игра Project U от Ubisoft продолжает «радовать» утечками. Всё началось ещё в 2022 году, когда после закрытого тестирования в интернет просочились первые ролики с игровым процессом. И вот теперь, похоже, после перезапуска разработки, блогер Shaun Weber выложил вступительное видео к игре.
В ролике показали, что основой сюжета станет вторжение инопланетных машин на Землю. Нам предстоит играть за одного из избранных, способных противостоять пришельцам. Судя по всему, Ubisoft создаёт кооперативный шутер в духе Helldivers 2, где игроки будут совместно отражать атаки инопланетян.
Кстати, до этого создатели игры уже признавались в серьёзных проблемах с проектом, что объясняет затянувшуюся разработку и отсутствие официального анонса.
И опять, одни негры и в цветах пидарасов... Нечему прошлое не учит
Кто ж виноват, что им только эти цвета подходят by default.
это те самые утечки, которые на самом деле просто маркетинг для проверки потребителя? они такие утечки лет десять устраивают, если не больше.
Очередная вигингнесса розово-синяя
Неее, этот шлак я точно даже трейлер смотреть не стану. Хватит им бабла за тени