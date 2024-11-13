"Революционный шутер" от Ubisoft оказался слишком скучным: создатели Project U признались в серьёзных проблемах с игрой

У Ubisoft не сложилось с очередной игрой. Project U, который компания громко презентовала в 2022 году как «революционный кооперативный шутер», за два года так и не показал ничего нового. А недавно выяснилось, что весной 2024-го игру и вовсе отправили на полную переработку.

Задумка у игры была следующая: десять команд по четыре игрока должны были сражаться с армией роботов, захвативших Землю. На поле боя могли появляться тысячи механических врагов одновременно, а в конце каждого матча команды ждала эпичная схватка с боссом. Вот только у красивой идеи нашёлся существенный недостаток — в неё быстро надоедало играть.

Разработчики из Ubisoft Annecy пытались решить проблему разными способами. Добавляли новые локации, придумывали интересных боссов — но всё без толку. Бюджет рос, а февральские тесты 2024 года показали, что игра всё так же быстро приедается. В итоге в марте студию покинули сразу два ключевых разработчика: Матье Гранжон ушёл в команду Assassin's Creed, а Дамьен Кикен перебрался в DICE.

Но несмотря на все проблемы, в Ubisoft не спешат хоронить Project U. После успеха Helldivers 2, разошедшейся миллионным тиражом за первые недели, компания явно видит потенциал в подобных играх. Сейчас над проектом работает новая небольшая команда с другим продюсером. Правда, сами разработчики в личных беседах признаются: после пяти лет мучений они уже не верят, что из этой затеи может что-то получиться.