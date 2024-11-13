"Революционный шутер" от Ubisoft оказался слишком скучным: создатели Project U признались в серьёзных проблемах с игрой

У Ubisoft не сложилось с очередной игрой. Project U, который компания громко презентовала в 2022 году как «революционный кооперативный шутер», за два года так и не показал ничего нового. А недавно выяснилось, что весной 2024-го игру и вовсе отправили на полную переработку.
Задумка у игры была следующая: десять команд по четыре игрока должны были сражаться с армией роботов, захвативших Землю. На поле боя могли появляться тысячи механических врагов одновременно, а в конце каждого матча команды ждала эпичная схватка с боссом. Вот только у красивой идеи нашёлся существенный недостаток — в неё быстро надоедало играть.
Разработчики из Ubisoft Annecy пытались решить проблему разными способами. Добавляли новые локации, придумывали интересных боссов — но всё без толку. Бюджет рос, а февральские тесты 2024 года показали, что игра всё так же быстро приедается. В итоге в марте студию покинули сразу два ключевых разработчика: Матье Гранжон ушёл в команду Assassin's Creed, а Дамьен Кикен перебрался в DICE.
Но несмотря на все проблемы, в Ubisoft не спешат хоронить Project U. После успеха Helldivers 2, разошедшейся миллионным тиражом за первые недели, компания явно видит потенциал в подобных играх. Сейчас над проектом работает новая небольшая команда с другим продюсером. Правда, сами разработчики в личных беседах признаются: после пяти лет мучений они уже не верят, что из этой затеи может что-то получиться.
И вот опять негры, бабы, все такое цветастенькое. И ПОСМОТРИТЕ НА ХЕЛДАЙВЕРС, ТАМ ВСЕ НЕМНОГО НЕ ТАК. Может проблема в этом? // Александр Ковалёв
Нет, в токсичности игроков(как говорят ёбасофты)
А так да, согласен // Ярослав Уразов
Надо же, что бы могло пойти не так? Вот смотрю я на картинку выше и вижу: те, чьё место на кухне, и ещё что-то цвета
Вспоминаю успешные старые коммандные шутеры Unreal Tournament. Ищу списки персонажей этой игры от первой, до 2004 (включительно). Исключаю роботов, инопланетян и считаю доли. Получается, что тех, которые на кухне должны быть, чуть более трети. То, что цвета как на моей картинке, всего несколько штук - почти по одной штуке на каждую команду.
Вера ли посеяла это сомнение или всё же здравый смысл, логика, анализ? У юбиков серьёзная критика в адрес игры про самурая цвета моей картинки. Не надо быть и семи пядей во лбу, чтобы понимать, как засилье этих предметов в кинофильмах, мультфильмах и играх раздражают нормальных людей.
Мне кажется убейсофт потерял более чем достаточно доверия пользователей, им уже проще сменить название, тогда доверие к ним обнулится и глядишь народ уже начнет поглядывать, а так железное мнение, любая игра от убейсофт кал/конвеер/вышки/толерастия.
Так толку то менять вывеску? Игры то все равно такие же унылые останутся. Там менять кординально состав разработчиков надо. Ну вот сделали бы они игру уровня Дум Этёрнал, кто то против был бы что ли? Но у Юби просто яиц нет и мозгов для этого. В этом и проблема. Кто там будет делать крутые игры, если они всех толковых разогнали?
всё, новость можно дальше не читать
слишком революционный повернул все на 360 градусов
А чё кто верил им!?))))
Если это арт для этой игры, то становится понятно кто целевая аудитория))) Три сильных женщины, негр и один белый мужик и то наверно гей))) Как бы неудивительно, что игра внезапно скучная оказалась. Эти товарищи ничего интересного просто не способны придумать. У них же в голове их мирок максимально унылый. Всё жду когда они сделают мультиплеерную игру, где надо будет просто садиться в круг, браться за руки и говорить друг другу какие они все замечательные и какой мир вокруг жестокий. И печально охать от этого))) Вот это их геймплей, а не шутаны.
Если они делают шутер, выходит либо Far Cry, либо Том Кленси.
Что в целом одно и тоже, от этого автора // Ярослав Уразов