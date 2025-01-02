Студия TeamKill Media анонсировала "духовного наследника" Dino Crisis под названием Project V

Пока просьбы геймеров к Capcom выпустить продолжение Dino Crisis остаются без ответа, другие компании пытаются заполнить образовавшуюся пустоту.

Так, студия TeamKill Media, известная по таким проектам, как Quantum Error, Quantum State и Son and Bone, анонсировала Project V, назвае проет «духовным преемником» Dino Crisis, о чем она сообщила в своем аккаунте в X (Twitter).

По словам разработчиков, Project V будет связан с другими играми студии, в первую очередь с серией Quantum. Кроме того, TeamKill Media будет стремиться к совершенно новому для себя уровню качества и детализации. В течение месяца должен появиться и официальный трейлер нового проекта.