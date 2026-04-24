Состоялся релиз научно-фантастического приключения Project Vesperi об аномалиях на Венере

Научно-фантастическая игра Project Vesperi, повествующая о событиях на космической станции на Венере, сегодня, 24 апреля, стала доступна в Steam. Позднее сюжетное приключение должно поступить в продажу и в Epic Games Store.

Дебютное творение студии Last Praetorian Interactive предлагает погрузиться в сюжет, в центре которого находятся обнаруженные на Венере аномалии. Игрокам предстоит взять на себя управление Эвелиной Рот — учёной, оказавшейся в гуще событий, где ей придётся принимать решения, которые будут иметь непредсказуемые последствия.

По заявлениям разработчиков, одно прохождение Project Vesperi займёт около полутора-двух часов, но для полного понимания сюжета нужно будет завершить игру несколько раз с различными концовками. Для более удобного исследования всех последствий выбора протагониста предусмотрен выбор глав, благодаря чему, как предполагается, сразу можно выбрать нужный для переигрывания эпизод.

Геймплей Project Vesperi предлагает исследование космической станции и диалоги с другими людьми, присутствующими на ней. Любая находка и любая фраза могут открыть путь к иному течению сюжета. Разработчики делают особый упор на нелинейность и реиграбельность как на главные особенности проекта.

Базовая стоимость Project Vesperi составляет 550 рублей. В течение двух недель со дня выхода игра будет продаваться со скидкой в 10 процентов за 495 рублей.