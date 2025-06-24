Трейлер научно-фантастической игры Project Vesperi про исследование потенциального признака жизни на Венере

Project Vesperi — научно-фантастическая игра с разветвлённым сюжетом, в которой игрок управляет доктором Эвелин Рот. Она отправляется исследовать потенциальный признак жизни на Венере.

Некоторые особенности игры:

Каждый выбор, независимо от его незначительности, влияет на концовку.

Игра построена так, что её можно проходить снова и снова, чтобы открывать разные концовки в зависимости от принятых решений.

Игра сочетает жанры приключений, решений с последствиями, экшена и глубокого сюжета.

Дата выхода: запланирована на 2025 год. В Steam есть демо-версия. Разработкой и издателем выступает компания Last Praetorian Interactive LLC.