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Project Vesperi 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, Научная фантастика
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Трейлер научно-фантастической игры Project Vesperi про исследование потенциального признака жизни на Венере

Viking90 Viking90

Project Vesperi — научно-фантастическая игра с разветвлённым сюжетом, в которой игрок управляет доктором Эвелин Рот. Она отправляется исследовать потенциальный признак жизни на Венере.

Некоторые особенности игры:

  • Каждый выбор, независимо от его незначительности, влияет на концовку.
  • Игра построена так, что её можно проходить снова и снова, чтобы открывать разные концовки в зависимости от принятых решений.
  • Игра сочетает жанры приключений, решений с последствиями, экшена и глубокого сюжета.

Дата выхода: запланирована на 2025 год. В Steam есть демо-версия. Разработкой и издателем выступает компания Last Praetorian Interactive LLC.

21
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Tiger Goose

Актёрская игра ужасная, визуальный ряд ничем не примечателен, интересного игрового процесса, кажется, не завезут. Я лучше перепройду Fort Solis, а Эвелина, берущая в рот, пусть отправляется на переподготовку.

5
Вадим Якимов

очередной трешачек из бесплатных ассетов..

2
Alex40001

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0

2
Rаyden

Наследие Старфилда в деле! Та самая Венера, у которой температура на поверхности 460 градусов и рекорд по выживанию техники составил меньше 2 часов (тупо расплавилась). И там они собрались бродить и искать жизнь :)

Alex40001 Rаyden

и по чуть давление в 93 бар

JackReacher

Что-то в плане графики и особенно анимаций плоховато смотрится

1
SpaceEllie

нету плавности в движении, как зажатый балванчик ходит персонаж