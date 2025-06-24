Трейлер научно-фантастической игры Project Vesperi про исследование потенциального признака жизни на Венере

Project Vesperi — научно-фантастическая игра с разветвлённым сюжетом, в которой игрок управляет доктором Эвелин Рот. Она отправляется исследовать потенциальный признак жизни на Венере.
Некоторые особенности игры:
- Каждый выбор, независимо от его незначительности, влияет на концовку.
- Игра построена так, что её можно проходить снова и снова, чтобы открывать разные концовки в зависимости от принятых решений.
- Игра сочетает жанры приключений, решений с последствиями, экшена и глубокого сюжета.
Дата выхода: запланирована на 2025 год. В Steam есть демо-версия. Разработкой и издателем выступает компания Last Praetorian Interactive LLC.
Актёрская игра ужасная, визуальный ряд ничем не примечателен, интересного игрового процесса, кажется, не завезут. Я лучше перепройду Fort Solis, а Эвелина, берущая в рот, пусть отправляется на переподготовку.
очередной трешачек из бесплатных ассетов..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
Наследие Старфилда в деле! Та самая Венера, у которой температура на поверхности 460 градусов и рекорд по выживанию техники составил меньше 2 часов (тупо расплавилась). И там они собрались бродить и искать жизнь :)
и по чуть давление в 93 бар
Что-то в плане графики и особенно анимаций плоховато смотрится
нету плавности в движении, как зажатый балванчик ходит персонаж