Для переработанной первой главы ретро-шутера Project Warlock 2 началcя открытый игровой тест на ПК

Варшавский (Польша) издатель инди-игр Retrovibe и разработчик инди-игр Buckshot Software объявили, что они начали открытый игровой тест переработанной первой главы своего адреналинового ретро-шутера от первого лица Project Warlock 2, который уже доступен для ПК в Steam.

Начиная с сегодняшнего дня и до следующего понедельника, каждый игрок с учетной записью Steam может попробовать переработанную главу 1, загрузив ее со страницы Project Warlock 2. Переработанная глава 1 наполнена новыми улучшениями, оружием, навыками и многим другим.

Project Warlock 2: Глава 1 рассказывает историю Палмера, ученика Чернокнижника, который сражается с безжалостной демонической армией, используя оружие и магию. Переработанная глава отражает изменения, основанные на отзывах игроков, и отдает дань уважения оригинальной игре, подготавливая почву для глав 2 и 3.

Ключевые особенности переработанной главы 1: