Началось открытое тестирование ретро-шутера Project Warlock: Lost Chapters в Steam

В сервисе Steam стартовало открытое тестирование олдскульного шутера от первого лица Project Warlock: Lost Chapters. Студия Buckshot Software и издательство Retrovibe запустили плейтест в рамках фестиваля ретро-боевиков Boomstock 2026, открыв свободный доступ к сборке до 24 сентября 2026 года. Одновременно с началом масштабных тестов авторы определились со сроками полноценного релиза, назначив выход игры на 4 квартал 2026 года.

При этом аудитории из СНГ вновь придется столкнуться с полным отсутствием русской локализации. На странице новинки в магазине Valve указано, что разработчики не предусмотрели текстовый перевод интерфейса, озвучку или субтитры. Игрокам придется разбираться в механиках исключительно на английском языке, что выглядит неоднозначным решением на фоне заметного интереса к первой части именно в русскоязычном сегменте.

Тестовая сборка предлагает ознакомиться сразу с 6 уровнями из 3 различных глав предстоящей сюжетной кампании. Геймерам предстоит зачищать тропические пиратские острова, кишащую монстрами орбитальную космическую станцию и гниющие радиоактивные джунгли. Для истребления противников доступен арсенал из 14 видов вооружения, среди которых есть парные тяжелые пулеметы M60, пиратские мушкеты, абордажные сабли, огнеметы и лазерные копья, подкрепленные 2 боевыми заклинаниями.

Вместе с запуском плейтеста создатели окончательно убрали из каталога устаревшую демоверсию, заявив о ее полном несоответствии актуальному качеству проекта. В свежий билд внедрили круговое меню выбора экипировки и систему быстрого переключения магии для увеличения динамики перестрелок. Кроме того, авторы переработали звуки выстрелов для каждого ствола, улучшили баланс противников и скорректировали поведение боссов.

Одиночная кампания Project Warlock: Lost Chapters уже готова и проходима от начала до конца, а команда сосредоточилась на исправлении багов и шлифовке игрового процесса по отзывам тестировщиков. Самостоятельное ответвление создавалось параллельно с проектом Project Warlock II, который покинул ранний доступ 28 мая 2025 года, и призвано вернуть фанатов к классическому геймплею оригинального шутера в традициях Doom, Wolfenstein и Hexen.

Техническая составляющая пиксельного экшена не потребует апгрейда компьютера. Для запуска достаточно системы с процессором Intel Core i3 3220, 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня Nvidia GeForce GTX 560 или AMD Radeon HD 6950. В рекомендованных требованиях указаны процессор Intel Core i5 2400, 8 ГБ ОЗУ и адаптер уровня GeForce GTX 1050 либо AMD Radeon RX 480, а для установки потребуется всего 3 ГБ свободного места на диске.