Разработчики ретро-шутера Project Warlock: Lost Chapters открыли запись на публичное тестирование в Steam

Студия Buckshot Software совместно с издательством Retrovibe официально запустила регистрацию на закрытое публичное тестирование ретро-шутера Project Warlock: Lost Chapters в Steam. Разработчики пообещали гарантированный доступ всем игрокам, которые подадут заявку через кнопку запроса доступа на странице проекта в сервисе Valve. Тестирование стартует в ближайшие недели и позволит опробовать срез из всех запланированных актов игры.

Создатели проекта отчитались о завершении разработки основной кампании, которую уже можно пройти от начала до конца. Недавно команда провела внутреннее тестирование игры и сейчас активно вносит правки на основе полученных отзывов. Основной упор сделан на балансировку урона оружия и здоровья монстров, настройку темпа прохождения и устранение мелких ошибок перед полноценным выпуском.

Самостоятельное ответвление Project Warlock: Lost Chapters предлагает 3 тематические главы с совершенно разными декорациями и противниками. Игрокам предстоит пройти путь от кишащей пришельцами космической станции и прогнивших вьетнамских джунглей до затянутых туманом пиратских морей с камикадзе-попугаями и исполинским левиафаном. Арсенал главного героя пополнился лазерным пулеметом, энергетическим мечом, абордажной саблей и гарпунной пушкой.

Специально для предстоящего тестирования в Steam авторы подготовили отдельную сборку, содержащую уровни из всех трех эпизодов. В ней можно будет опробовать разнообразное вооружение, переработанные заклинания вроде массового Execute и сбалансированных врагов. До этого авторы выпускали демоверсию с пиратским уровнем, в которой после отзывов сообщества пришлось убрать часть дымовых эффектов от пороха для улучшения видимости и переработать поведение некоторых боссов.

Приятным сюрпризом для обладателей старых компьютеров остаются крайне скромные системные требования игры, где в рекомендуемых конфигурациях указаны видеокарта уровня GeForce GTX 1050 и 8 ГБ оперативной памяти. В списке поддерживаемых операционных систем до сих пор числятся Windows 7 и Windows 8, хотя сам клиент Steam официально прекратил их поддержку еще с 1 января 2024 года.

Точная дата выхода Project Warlock: Lost Chapters на ПК до сих пор не объявлена, а на странице проекта указана информация об отсутствии локализации на русский язык. На старте игра предложит интерфейс и озвучку исключительно на английском языке.