Эротический экшен-хоррор Project Werewulf на старте продаж получил русскую локализацию и скидку в 10%

Хоррор на выживание Project Werewulf от инди-студии FTRGameStudio поступил в продажу. Для игры, помимо английской, китайской и японской версий, также заявлен и перевод на русский язык.

Project Werewulf предложит мрачное приключение на космической станции, где неведомым образом обнаруживает себя после пробуждения главная героиня. В игре также доступны кастомизация протагонистки и смена её костюмов.

В течение двух недель Project Werewulf будет продаваться со скидкой в 10 процентов. Демоверсия игры также доступна для ознакомления.