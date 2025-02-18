Эротический хоррор в стиле Resident Evil получил новый геймплейный трейлер и более раннюю дату выхода

Выходящий в 2025 году Project Werewulf от FTR Game Studio обзавёлся новой датой релиза. Прежде игра должна была выйти 14 мая. Но теперь на странице проекта в Steam указана более ранняя дата — 6 мая.
Project Werewulf — хоррор на выживание, главная героиня которого неведомым образом оказалась в космическом комплексе вдали от цивилизации. Всю станцию наводнили ужасные мутанты, похожие на оборотней, и теперь протагонистке предстоит сбежать из этого места и узнать причину, по которой её похитили.
Игра, помимо прочего, предложит возможности для кастомизации главной героини. Будет дозволено как настраивать внешность протагонистки, так и облачать её в различные наряды, которые могут быть найдены по всей станции.
Кроме этого, разработчик поделился новым геймплейным трейлером.
Демоверсия Project Werewulf сейчас доступна для прохождения.
Игра, предназначенная для игры в одну руку :) Прохождение посложнее Souls игр...
так стеллар блейд типа прошли , не все, но прошли, им однорукий геймлпей не мешает
Интересно что за пелдики набежали с дизлайками)
Ну хз, The Killing Antidote поинтереснее выглядит, а тут я пока не уверен
А Стим всё пополняется мусором...
Лажа какая то // Михаил Голубев
На этой станции похоже порно снимали если там такие наряды.
От таких игр рука сильно устаёт.
А ты перерыв делай
Дрочун детектыд )
Лютое дерьмище.
Игра для дрочеров
на такое мы дрочим
Это прям какой то новый тип игр: "Эротический хоррор"🤣
Голова хоррор, все остальное эротический
Мне бы так ,вдруг оказать вдали от цивилизации на какой нибудь космической станции
Да, думаю половина страны Оленьке сбросилась бы на билет... :)
Всратость))))
Так ее и ловят только для того, чтобы ей вдуть. Просто она видимо не хочет, поэтому нервничает.
Им надо было игру назвать AntiWoke )
а музыка то, музыка))) прямо «Suicide Mission» из масс эффект))
Из плюсов пока только гг
эххх
ля, спермотаксикозники дефают кривой геймплей и из-за жопы на переднем плане которая не даёт им разглядеть игру :D
если игра го8но и жопа не спасет
Я понимаю дизлайки, коих тут много-реально судя по видосу игра гомно еще то и рядом не стояла скажем с тем же дед спейсем. Но друзья, скорее всего эта игра и не создавалась как серьезное произведение с глубоким сюжетом, это легкая коридорная стрелялка с легкой эротикой, вот что это такое. Поэтому не судите строго-тут нужно просто после рабочего дня побегать полчасика, пострелять монстров и морально разгрузиться. Игра на одно прохождение ИМХО.
В таком случае как минимум стрельба должна выглядеть классно - верно? Или ты не согласен? Покажешь мне, в каком кадре этого видоса есть классная стрельба? Я чёто не могу найти в этой "лёгкой стрелялке" классную стрельбу.
Но разгрузиться морально невозможно БЕЗ наличия классной стрельбы. Я уж не говорю про лёгкую эротику, которой в игре нет ни в каком виде. Лёгкая эротика, прежде всего, предполагает красивые костюмы... но здесь элементарно красивых трусов у героини нет, я уж мол про другие убогие элементы одежды. Это не лёгкая эротика. Это позорная эротика. Точка.
Главное, что без повестки. Да?
хмммммм.подпишусь
Добавлю в желаемое однозначно!.
О! Это жи как тот убогий китайский клон Resident Evil 4 со сранньего доступа, от которого все ссут кипятком, только еще лучше.
Очередной хейтер, который не видел секса или обнаженую тянку лох это судьба, и начал хейтерить так как захотел движухи и показать который настолько))) дигинерат
Если чувак называет убожество - убожеством, у него нет секса? А ты, защитник подобного г овна, значит имеешь его в избытке? Правда секс с рукой, сексом не считается, но когда любителей дрочить на кривые игры, где нет ничего кроме "тяночек" с сиськами и жопами это волновало?
Теперь понимаешь значение слов, "дважды переваренный калл". Killing antidote то ещё го вно, а это г овно явно им вдохновлялись.