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Project Werewulf 06.05.2025
Экшен, Шутер, Инди, Для взрослых 18+, От третьего лица
3 5 оценок

Эротический хоррор в стиле Resident Evil получил новый геймплейный трейлер и более раннюю дату выхода

Tiger Goose
Новости

Выходящий в 2025 году Project Werewulf от FTR Game Studio обзавёлся новой датой релиза. Прежде игра должна была выйти 14 мая. Но теперь на странице проекта в Steam указана более ранняя дата — 6 мая.

Project Werewulf — хоррор на выживание, главная героиня которого неведомым образом оказалась в космическом комплексе вдали от цивилизации. Всю станцию наводнили ужасные мутанты, похожие на оборотней, и теперь протагонистке предстоит сбежать из этого места и узнать причину, по которой её похитили.

Игра, помимо прочего, предложит возможности для кастомизации главной героини. Будет дозволено как настраивать внешность протагонистки, так и облачать её в различные наряды, которые могут быть найдены по всей станции.

Кроме этого, разработчик поделился новым геймплейным трейлером.

Демоверсия Project Werewulf сейчас доступна для прохождения.

-16
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Саша Борцов

Игра, предназначенная для игры в одну руку :) Прохождение посложнее Souls игр...

13
rtnrwv

так стеллар блейд типа прошли , не все, но прошли, им однорукий геймлпей не мешает

0
Нейтан Дрейк
6
Темный-Властелин
1
Vad Pvn

Интересно что за пелдики набежали с дизлайками)

3
AndralStormborn

Ну хз, The Killing Antidote поинтереснее выглядит, а тут я пока не уверен

2
Jarvis666

А Стим всё пополняется мусором...

2
Пользователь ВКонтакте

Лажа какая то // Михаил Голубев

2
hpi

На этой станции похоже порно снимали если там такие наряды.

1
YouTube_GamesTezi

От таких игр рука сильно устаёт.

1
Snake2105

А ты перерыв делай

-1
kolinmah

Дрочун детектыд )

-1
bysaturn

Лютое дерьмище.

1
kolinmah

Игра для дрочеров

0
Темный-Властелин

на такое мы дрочим

1
lucsses

Это прям какой то новый тип игр: "Эротический хоррор"🤣

1
Бабин Син

Голова хоррор, все остальное эротический

1
Ольга Бузова
главная героиня которого неведомым образом оказалась в космическом комплексе вдали от цивилизации

Мне бы так ,вдруг оказать вдали от цивилизации на какой нибудь космической станции

0
Саша Борцов

Да, думаю половина страны Оленьке сбросилась бы на билет... :)

1
QD19

Всратость))))

0
DОC

Так ее и ловят только для того, чтобы ей вдуть. Просто она видимо не хочет, поэтому нервничает.

0
SexualHarassmentPanda

Им надо было игру назвать AntiWoke )

0
MetalGearStranding

а музыка то, музыка))) прямо «Suicide Mission» из масс эффект))

0
6363

Из плюсов пока только гг

0
StrelitziaReg

эххх

0
selfreaver

ля, спермотаксикозники дефают кривой геймплей и из-за жопы на переднем плане которая не даёт им разглядеть игру :D

0
WerGC

если игра го8но и жопа не спасет

0
RUS_72_Tyumen

Я понимаю дизлайки, коих тут много-реально судя по видосу игра гомно еще то и рядом не стояла скажем с тем же дед спейсем. Но друзья, скорее всего эта игра и не создавалась как серьезное произведение с глубоким сюжетом, это легкая коридорная стрелялка с легкой эротикой, вот что это такое. Поэтому не судите строго-тут нужно просто после рабочего дня побегать полчасика, пострелять монстров и морально разгрузиться. Игра на одно прохождение ИМХО.

-1
Janekste
это легкая коридорная стрелялка с легкой эротикой

В таком случае как минимум стрельба должна выглядеть классно - верно? Или ты не согласен? Покажешь мне, в каком кадре этого видоса есть классная стрельба? Я чёто не могу найти в этой "лёгкой стрелялке" классную стрельбу.

пострелять монстров и морально разгрузиться

Но разгрузиться морально невозможно БЕЗ наличия классной стрельбы. Я уж не говорю про лёгкую эротику, которой в игре нет ни в каком виде. Лёгкая эротика, прежде всего, предполагает красивые костюмы... но здесь элементарно красивых трусов у героини нет, я уж мол про другие убогие элементы одежды. Это не лёгкая эротика. Это позорная эротика. Точка.

0
ZAUSA

Главное, что без повестки. Да?

-2
ДаДжи

хмммммм.подпишусь

-2
SOLUS5678

Добавлю в желаемое однозначно!.

-2
Yoshemitsu

О! Это жи как тот убогий китайский клон Resident Evil 4 со сранньего доступа, от которого все ссут кипятком, только еще лучше.

-4
Twitch Stream Moments

Очередной хейтер, который не видел секса или обнаженую тянку лох это судьба, и начал хейтерить так как захотел движухи и показать который настолько))) дигинерат

4
Diablonos Twitch Stream Moments

Если чувак называет убожество - убожеством, у него нет секса? А ты, защитник подобного г овна, значит имеешь его в избытке? Правда секс с рукой, сексом не считается, но когда любителей дрочить на кривые игры, где нет ничего кроме "тяночек" с сиськами и жопами это волновало?

-1
Diablonos

Теперь понимаешь значение слов, "дважды переваренный калл". Killing antidote то ещё го вно, а это г овно явно им вдохновлялись.

-5