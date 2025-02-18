Эротический хоррор в стиле Resident Evil получил новый геймплейный трейлер и более раннюю дату выхода

Выходящий в 2025 году Project Werewulf от FTR Game Studio обзавёлся новой датой релиза. Прежде игра должна была выйти 14 мая. Но теперь на странице проекта в Steam указана более ранняя дата — 6 мая.

Project Werewulf — хоррор на выживание, главная героиня которого неведомым образом оказалась в космическом комплексе вдали от цивилизации. Всю станцию наводнили ужасные мутанты, похожие на оборотней, и теперь протагонистке предстоит сбежать из этого места и узнать причину, по которой её похитили.

Игра, помимо прочего, предложит возможности для кастомизации главной героини. Будет дозволено как настраивать внешность протагонистки, так и облачать её в различные наряды, которые могут быть найдены по всей станции.

Кроме этого, разработчик поделился новым геймплейным трейлером.

Демоверсия Project Werewulf сейчас доступна для прохождения.