FTR Game Studio поблагодарила сообщество Project Werewulf за поддержку их будущей игры и пообещала скидку на новинку

Вышедший 6 мая 2025 года хоррор-боевик Project Werewulf не только снискал успех в Steam, если отталкиваться от рейтинга одобрения в 85 процентов на основе пользовательских обзоров, но также, по словам разработчиков игры, породил интерес к анонсированной недавно Werewolf: The Inner Beast.

FTR Game Studio ранее уже заявляла, что не призывает поигравших в Project Werewulf покупать Werewolf: The Inner Beast. Однако, к удивлению разработчика, многие обладатели Project Werewulf стали говорить о том, что намерены приобрести и будущую игру студии. В качестве знака признательности FTR Game Studio решила при выходе Werewolf: The Inner Beast подготовить специальный совместный набор с Project Werewulf, который позволит приобрести новую игру со значительной скидкой.

Напомним, что Werewolf: The Inner Beast является переработанной версией Project Werewulf без откровенного взрослого контента, но с акцентом на хоррорную и боевую составляющие. Демоверсия новой игры FTR Game Studio станет доступна 23 февраля в рамках февральского фестиваля «Играм быть» в Steam.