Хоррор-боевик Project Werewulf получил обновление в честь Дня святого Валентина

В декабре 2025 года FTR Game Studio анонсировала Werewolf: The Inner Beast — альтернативную и переработанную версию Project Werewulf. Однако разработчики поспешили заверить игроков, что их предыдущая игра будет получать обновления и дальше.

По случаю празднования Дня святого Валентина Project Werewulf получила соответствующее контентное обновление. В игру добавлены три новых костюма, которые можно найти в хранилище в безопасной зоне.

Также обновление привнесло небольшие технические исправления, связанные с освещением и производительностью в безопасных зонах.

По словам FTR Game Studio, в дальнейших обновлениях Project Werewulf должны появиться новые варианты интимной близости. Также ожидается добавление локализаций на новые языки.

Project Werewulf доступна в Steam. Рейтинга одобрения игры составляет 85 процентов на основе пользовательских обзоров.