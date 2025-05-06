ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Project Werewulf 06.05.2025
Экшен, Шутер, Инди, Для взрослых 18+, От третьего лица
5.8 24 оценки

Project Werewulf на старте продаж получил русскую локализацию и скидку в 10%

Tiger Goose Tiger Goose

Хоррор на выживание Project Werewulf от инди-студии FTRGameStudio поступил в продажу. Для игры, помимо английской, китайской и японской версий, также заявлен и перевод на русский язык.

Project Werewulf предложит мрачное приключение на космической станции, где неведомым образом обнаруживает себя после пробуждения главная героиня. В игре также доступны кастомизация протагонистки и смена её костюмов.

В течение двух недель Project Werewulf будет продаваться со скидкой в 10 процентов. Демоверсия игры также доступна для ознакомления.

59
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Egik81

Дело Last Hope живет.....

7
Кучинский Радион

Норм... я взял

6
Haysen

1к за херню из ассетов?

4
Zhora Fridman

Херня из ассетов на уе5, которая работает только с поддержкой dx12

Чеф-Челиос

на космических станциях все так ходят. хорошо для мужиков скафандры есть.

3
Леший3

жопа кривая конешно😀

2
WerGC

по стопам Stellar blade

1
Леший3

причем тут эта игра то

1
SOLUS5678

Будет во что поиграть!.

1
Ms_M

тот чел рядом дотеребонькался я смотрю)

1
ДаДжи

типа хайди что то?

ZNGRU
askazanov

Трейлер где???

Zhora Fridman

Инди порно поделка на уе5 за 1000р? Удачи ребятам, чо.

Встретимся на ф95.

Саня 21

ф95 ты тоже в теме лол))