Project Werewulf на старте продаж получил русскую локализацию и скидку в 10%

Хоррор на выживание Project Werewulf от инди-студии FTRGameStudio поступил в продажу. Для игры, помимо английской, китайской и японской версий, также заявлен и перевод на русский язык.
Project Werewulf предложит мрачное приключение на космической станции, где неведомым образом обнаруживает себя после пробуждения главная героиня. В игре также доступны кастомизация протагонистки и смена её костюмов.
В течение двух недель Project Werewulf будет продаваться со скидкой в 10 процентов. Демоверсия игры также доступна для ознакомления.
Дело Last Hope живет.....
Норм... я взял
1к за херню из ассетов?
Херня из ассетов на уе5, которая работает только с поддержкой dx12
на космических станциях все так ходят. хорошо для мужиков скафандры есть.
жопа кривая конешно😀
по стопам Stellar blade
причем тут эта игра то
Будет во что поиграть!.
тот чел рядом дотеребонькался я смотрю)
типа хайди что то?
Трейлер где???
Инди порно поделка на уе5 за 1000р? Удачи ребятам, чо.
Встретимся на ф95.
ф95 ты тоже в теме лол))