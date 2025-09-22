ЧАТ ИГРЫ
Project Werewulf 06.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, Для взрослых 18+, От третьего лица
6.6 98 оценок

Разработчик Project Werewulf отверг опасения по поводу того, что будущие обновления к игре могут стать платными

Tiger Goose Tiger Goose

Создатели Project Werewulf из FTRGameStudio прокомментировали слухи о том, что Steam якобы запрещает выпускать бесплатные обновления к играм для взрослых и вместо этого принуждает к релизу платных дополнений. Подобные слухи, вероятно, порождены недавним запретом Valve на запуск игр для взрослых в раннем доступе. Но по словам разработчиков из FTRGameStudio, ни о каком запрете бесплатных обновлений для NSFW-игр не может быть и речи, поскольку в условиях сервиса Steam подобные положения просто отсутствуют.

Создатель игры заверяет, что студия продолжит выпускать крупные контентные обновления и все они и дальше будут бесплатными, а также напомнил, что последнее из них вышло совсем недавно — 19 сентября.

Выход Project Werewulf состоялся 6 мая. Хоррор на выживание от FTRGameStudio в числе прочего предлагает широкие возможности по кастомизации протагонистки как в плане настройки внешности, так и в плане выбора различных нарядов. Рейтинг одобрения игры в Steam составляет 84 процента.

13
8
Комментарии:  8
BitMan_and_Roban

а в это играют? еще есть и переживающие?

1
spaMER_ID

Там бимбо-унитаз гг, весь пг играет.

3
Diablonos

Ну Stellar Blade играли же? Killing Antidote? Так чем это хуже?

5
shelestrx8 Diablonos

Антидот в 100 раз лучше в плане физики и

Scorpion_GamePlay

1100 жесть

1
SOLUS5678

Охотно верю.