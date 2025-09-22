Разработчик Project Werewulf отверг опасения по поводу того, что будущие обновления к игре могут стать платными

Создатели Project Werewulf из FTRGameStudio прокомментировали слухи о том, что Steam якобы запрещает выпускать бесплатные обновления к играм для взрослых и вместо этого принуждает к релизу платных дополнений. Подобные слухи, вероятно, порождены недавним запретом Valve на запуск игр для взрослых в раннем доступе. Но по словам разработчиков из FTRGameStudio, ни о каком запрете бесплатных обновлений для NSFW-игр не может быть и речи, поскольку в условиях сервиса Steam подобные положения просто отсутствуют.

Создатель игры заверяет, что студия продолжит выпускать крупные контентные обновления и все они и дальше будут бесплатными, а также напомнил, что последнее из них вышло совсем недавно — 19 сентября.

Выход Project Werewulf состоялся 6 мая. Хоррор на выживание от FTRGameStudio в числе прочего предлагает широкие возможности по кастомизации протагонистки как в плане настройки внешности, так и в плане выбора различных нарядов. Рейтинг одобрения игры в Steam составляет 84 процента.