ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Project Windless TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.1 70 оценок

Krafton опубликовали первый дневник разработчиков амбициозной экшен-RPG "Project Windless"

Solstice Solstice

Krafton опубликовали первый дневник разработчиков Project Windless — амбициозной экшен-RPG по серии книг корейского фэнтези "Птица, которая пьет слезы". Выписали основные моменты ниже.

  • Над игрой работает отдельная команда в Монреале. Ее целью было создать RPG, в которой игроки сами создают свое наследие и с головой погружаются в необычный мир.
  • Игра будет приквелом за 1500 лет до события книг. Обещают показать новый взгляд на привычный жанр фэнтези с крайне интересными персонажами, их культурой и конфликтами.

Цель именно избежать типичных фентезийных троп, на которые наступают другие творцы.

Мир очень вдохновлен восточно-азиатскими странами, но будут элементы и из западных миров с более сюрреалистичными ландшафтами.

  • В центре истории, птицеподобный воин из расы Рекон, который станет основателем одного из главных королевств в книге — Араджит.
  • Практически весь контент в игре побочный. Игроки сами формируют свое путешествие, создавая союзы с персонажами или просто исследуют мир в своем темпе.

Project WIndless предлагает игроку «агентность» и высокую вознаграждаемость за любопытство.

  • В бою будет отрисовано в реальном времени более сотни, а то и тысячи врагов. Боевая система покажет всю мощь и скорость Рекона, оставляясь при этом челленджовой с вниманием на реакцию.

Даты выхода пока нет, но разработка ведется уже почти целых пять лет!

Источник  
15
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Goodvini
В центре истории, птицеподобный воин из расы Рекон

В переводе на русский - петух))

5
kalavashok tribagov
4
AndruhaGruz

Всё красиво но Петух блин, Петух. То обезьяна, теперь петух а следующий гусь будет?!?

1
NРС
1
Alex40001

хз уж лучше тогда в dynasty warrior поиграть

1
Satty

оставляясь)))) новояз ЕГЭшника

1
Neko-Aheron

Курить всех заклюет ))

SweatyCurtain
Jason Vin

Я представлял себя дельфином, ведьмаком и даже бабой расхитительницей! НО.....бройлерным петухом на стеройдах?! Нет извините!!!!