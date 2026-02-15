Krafton опубликовали первый дневник разработчиков амбициозной экшен-RPG "Project Windless"

Krafton опубликовали первый дневник разработчиков Project Windless — амбициозной экшен-RPG по серии книг корейского фэнтези "Птица, которая пьет слезы". Выписали основные моменты ниже.

Над игрой работает отдельная команда в Монреале. Ее целью было создать RPG, в которой игроки сами создают свое наследие и с головой погружаются в необычный мир.

Игра будет приквелом за 1500 лет до события книг. Обещают показать новый взгляд на привычный жанр фэнтези с крайне интересными персонажами, их культурой и конфликтами.

Цель именно избежать типичных фентезийных троп, на которые наступают другие творцы.

Мир очень вдохновлен восточно-азиатскими странами, но будут элементы и из западных миров с более сюрреалистичными ландшафтами.

В центре истории, птицеподобный воин из расы Рекон, который станет основателем одного из главных королевств в книге — Араджит.

Практически весь контент в игре побочный. Игроки сами формируют свое путешествие, создавая союзы с персонажами или просто исследуют мир в своем темпе.

Project WIndless предлагает игроку «агентность» и высокую вознаграждаемость за любопытство.

В бою будет отрисовано в реальном времени более сотни, а то и тысячи врагов. Боевая система покажет всю мощь и скорость Рекона, оставляясь при этом челленджовой с вниманием на реакцию.

Даты выхода пока нет, но разработка ведется уже почти целых пять лет!