Project Windless TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.1 69 оценок

Krafton заявляет, что в Project Windless не используется генеративный ИИ для создания графики или сюжета

monk70 monk70

Хотя презентация Project Windless от Krafton выглядела довольно впечатляюще, трейлер заставил многих задаться вопросом, использует ли компания генеративный ИИ в разработке игры. В беседе с Eurogamer представитель компании подтвердил, что студия не использует никаких инструментов генеративного ИИ для создания графики или сюжета.

"Тот самый корейский Ведьмак": ожидаемая RPG Project Windless наконец-то получила полноценный трейлер

Отмечая, что студии под эгидой Krafton, как правило, обладают высокой степенью независимости в том, как они хотят применять своё творчество, компания считает, что им следует предоставлять свободу выбора инструментов. С этой целью в проекте Windless использование ИИ было сосредоточено на «этапах исследования», и ни одна из функций, ориентированных на игрока, не была задействована.

Студии Krafton работают с высокой степенью творческой независимости, что позволяет каждой команде выбирать инструменты и методы, которые лучше всего подходят для их проектов. В проекте Windless команда из Монреаля придерживается традиционного, ориентированного на мастерство подхода к разработке одиночной игры. Команда в основном использует ИИ внутри компании на этапах исследования для поддержки итераций и повышения эффективности, а не в качестве центральной функции игры, ориентированной на игрока.

Искусственный интеллект, используемый в игре, на самом деле не относится к тому, что обычно считается генеративным ИИ в наше время. Скорее, это системы машинного обучения, которые используются в разработке игр уже десятилетия. В проекте Windless он используется для систем поведения NPC и для тонкой настройки анимации в зависимости от их окружения.

В Project Windless используются традиционные игровые системы ИИ для управления поведением NPC и оживления мира и его персонажей за пределами боевых действий». Эти системы определяют, как персонажи реагируют, двигаются и ведут себя в окружающей среде. Мы не используем генеративный ИИ для создания контента или элементов повествования.
15
8
Комментарии:  8
J a r v i s

Ага, вот только... Главный герой петушара?

7
jax baron

минусы будут? - говорят в длс питер гриффин будет

2
Литейная Черной Горы

До чего восстание псевдо-правачков на западе довело разработку игр, что челам нужно каждый раз перед овощами оправдываться и объяснять "У нас нет ИИ/Повестки/Любой другой фичи которая может агру словить" иначе массовая закидка игры каловыми массами в инете срабатывает гарантом......

3
jax baron

нет, всё просто они стырели - задумки и утёк код dynasty warrior origins

QuerulousLytton
трейлер заставил многих задаться вопросом, использует ли компания генеративный ИИ в разработке игры

Играть за петуха активистам норм, лишь бы не было ИИ-генерации

Rio17

Врёт как дышит

SilkySarge

Есть там ии или нет какая разница если в игре обкуренный самурай петух достает с кармана меч размером с целый дом и с играми и блёстками и убивает этим мечом каких-то тварин такого-то же размера.

Sorа

петя петя петушооооок спасиоооот миииир ля ля ля