Krafton заявляет, что в Project Windless не используется генеративный ИИ для создания графики или сюжета

Хотя презентация Project Windless от Krafton выглядела довольно впечатляюще, трейлер заставил многих задаться вопросом, использует ли компания генеративный ИИ в разработке игры. В беседе с Eurogamer представитель компании подтвердил, что студия не использует никаких инструментов генеративного ИИ для создания графики или сюжета.

Отмечая, что студии под эгидой Krafton, как правило, обладают высокой степенью независимости в том, как они хотят применять своё творчество, компания считает, что им следует предоставлять свободу выбора инструментов. С этой целью в проекте Windless использование ИИ было сосредоточено на «этапах исследования», и ни одна из функций, ориентированных на игрока, не была задействована.

Студии Krafton работают с высокой степенью творческой независимости, что позволяет каждой команде выбирать инструменты и методы, которые лучше всего подходят для их проектов. В проекте Windless команда из Монреаля придерживается традиционного, ориентированного на мастерство подхода к разработке одиночной игры. Команда в основном использует ИИ внутри компании на этапах исследования для поддержки итераций и повышения эффективности, а не в качестве центральной функции игры, ориентированной на игрока.



Искусственный интеллект, используемый в игре, на самом деле не относится к тому, что обычно считается генеративным ИИ в наше время. Скорее, это системы машинного обучения, которые используются в разработке игр уже десятилетия. В проекте Windless он используется для систем поведения NPC и для тонкой настройки анимации в зависимости от их окружения.



В Project Windless используются традиционные игровые системы ИИ для управления поведением NPC и оживления мира и его персонажей за пределами боевых действий». Эти системы определяют, как персонажи реагируют, двигаются и ведут себя в окружающей среде. Мы не используем генеративный ИИ для создания контента или элементов повествования.