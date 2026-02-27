"Мы знали, что герой вызовет шок": креативный директор Project Windless рассказал о создании трехметрового петуха-воина

Гигантский кровожадный петух стал главной звездой недавнего State of Play - и, судя по реакции игроков, разработчики из Krafton Montreal попали в яблочко. Project Windless, открытая RPG по мотивам корейского фэнтези-цикла "Птица, которая пьет слезы", привлек всеобщее внимание благодаря одному лишь персонажу: трехметровому петуху-воину, буквально возвышающемуся над соперниками. Креативный директор Патрик Мете в интервью PC Gamer рассказал о его создании:

Мы знали, что этот герой вызовет шок, но меня удивило количество людей, которые сперва реагировали 'Что за черт?", а затем говорили "Я в деле!" еще до того, как прошло три четверти трейлера.

По словам Мете, перед командой стоял непростой выбор: каким должен быть Король-герой? Разработчики рассматривали четыре варианта - обычного человека, огнедышащего токкеби (корейского аналога гоблина), бессмертного рептилоида нхага и гигантского воина-птицу. Учитывая ажиотаж вокруг проекта, петух явно оказался правильным выбором.

Несмотря на восторг игроков, многие детали об игре пока остаются загадкой. Разработчики осторожно отвечают на вопросы о геймплейных возможностях гигантского петуха. Пока "слишком рано говорить", сможем ли мы добавить Королю-герою бороду или другие элементы кастомизации. Выяснилось также, что вопреки названию первоисточника, персонаж не будет пить слезы - это лишь метафора. А на самый пикантный вопрос - возможны ли романтические отношения для массивного петуха - Патрик Мете "не стал ни подтверждать, ни опровергать" такую возможность, оставляя фанатам пространство для надежд и теорий.

Игрокам остается лишь ждать новостей и надеяться, что в финальной версии игры гигантский петух-воин получит достойное его масштабов приключение.