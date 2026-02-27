"Мы знали, что герой вызовет шок": креативный директор Project Windless рассказал о создании трехметрового петуха-воина

Гигантский кровожадный петух стал главной звездой недавнего State of Play - и, судя по реакции игроков, разработчики из Krafton Montreal попали в яблочко. Project Windless, открытая RPG по мотивам корейского фэнтези-цикла "Птица, которая пьет слезы", привлек всеобщее внимание благодаря одному лишь персонажу: трехметровому петуху-воину, буквально возвышающемуся над соперниками. Креативный директор Патрик Мете в интервью PC Gamer рассказал о его создании:
Мы знали, что этот герой вызовет шок, но меня удивило количество людей, которые сперва реагировали 'Что за черт?", а затем говорили "Я в деле!" еще до того, как прошло три четверти трейлера.
По словам Мете, перед командой стоял непростой выбор: каким должен быть Король-герой? Разработчики рассматривали четыре варианта - обычного человека, огнедышащего токкеби (корейского аналога гоблина), бессмертного рептилоида нхага и гигантского воина-птицу. Учитывая ажиотаж вокруг проекта, петух явно оказался правильным выбором.
Несмотря на восторг игроков, многие детали об игре пока остаются загадкой. Разработчики осторожно отвечают на вопросы о геймплейных возможностях гигантского петуха. Пока "слишком рано говорить", сможем ли мы добавить Королю-герою бороду или другие элементы кастомизации. Выяснилось также, что вопреки названию первоисточника, персонаж не будет пить слезы - это лишь метафора. А на самый пикантный вопрос - возможны ли романтические отношения для массивного петуха - Патрик Мете "не стал ни подтверждать, ни опровергать" такую возможность, оставляя фанатам пространство для надежд и теорий.
Игрокам остается лишь ждать новостей и надеяться, что в финальной версии игры гигантский петух-воин получит достойное его масштабов приключение.
Это хоть на героя похоже, а не ваши там подруги лес**твари жен Дракманов
Да, но до кошко-девочек ему далеко.
шок это мягко сказано,вы просто оттолкнули желающих в это играть
За обезьяну же играли, теперь за петуха поиграют) Ничего страшного, в Корее вряд ли знают про зоновские закидоны в РФ)
Ну классно, теперь осознайте что никто в эту галиматью играть не будет😅
Чому нет? Наконец-то оригинальный ГГ. Один только трёхметровый петух уже заинтересовал меня, а я даже хз что за жанр у игры.
Почему?
Почему? Я буду
Шок? Какой шок? Все что он вызвал, это смех, крутящийся палец у виска и насмешливые мемы! А шок у нас вызвал бы, разве что, если бы трёхметровый мужик-воин забивал врагов до смерти, своим огромным членом. Ну или хотя бы, трёхметровая баба-воин, забивала своих врагов, большими сиськами, размером с огромные валуны. Вот это был бы шок!
за петуха играть, пацаны не поймут
Ну вообще забавный протагонист, если отбросить ауешные понятия, даже прикольный. Но геймплейно, судя по трейлеру, будет какая-то невнятная дрочильня, а значит идем мимо.
Кровожадный петух-воин, очень даже символично.