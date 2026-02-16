Создатели экшен-RPG Project Windless показали новые изображения

На прошлой неделе Krafton продемонстрировала Project Windless, экшен-RPG с открытым миром, действие которой разворачивается во вселенной «Птицы, пьющей слезы». Игроки возьмут на себя роль Рекона, воина и основателя королевства Араджит.
После того, как во время State of Play нам показали трейлер игры, южнокорейский издатель представил несколько дополнительных изображений. Некоторые были получены с помощью игрового движка, а другие являются иллюстрациями.
На данный момент у Project Windless нет даты релиза. Игра планируется к выходу на PS5 и ПК.
