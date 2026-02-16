ЧАТ ИГРЫ
Project Windless TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7 73 оценки

Создатели экшен-RPG Project Windless показали новые изображения

monk70 monk70

На прошлой неделе Krafton продемонстрировала Project Windless, экшен-RPG с открытым миром, действие которой разворачивается во вселенной «Птицы, пьющей слезы». Игроки возьмут на себя роль Рекона, воина и основателя королевства Араджит.

После того, как во время State of Play нам показали трейлер игры, южнокорейский издатель представил несколько дополнительных изображений. Некоторые были получены с помощью игрового движка, а другие являются иллюстрациями.

+ ещё 1 картинка

На данный момент у Project Windless нет даты релиза. Игра планируется к выходу на PS5 и ПК.

Комментарии:  11
CheckDevNull
8
JackBV

Брутальный петушара . Ко-ко-ко мазафака

5
Serj77777

Насколько я понял ,у игры не будет основной сюжетной линии,а вся игра будет состоять из исследования мира и поиска побочных квестов? И судя по геймплею,Krafton опять может оказаться в ситуации,когда продажи игры не оправдают ожиданий.)

3
simiola

элден ринг такой же и офигенно продался

Игнатий Лапкин

Я питушок кстати🙂

3
Armen 88

То макака,то петушара,страшно представить, что дальше будет...

3
FairUlu

Кур Буратор против зла.

2
Extor Menoger

buiomutant 2.

1
Vad Pvn

ждём мод на Кратоса

6363

ну почему петух....

marsh resident

ну вы странные, там в сюжете был король-петух