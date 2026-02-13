"Тот самый корейский Ведьмак": ожидаемая RPG Project Windless наконец-то получила полноценный трейлер

Долгое время проект по культовой корейской литературе оставался для геймеров красивой мечтой, подкрепляемой лишь атмосферными концепт-артами и короткими техническими тизерами. Спустя годы тишины, в рамках сегодняшней презентации State of Play 2026, издательство Krafton и студия KRAFTON Montréal Studio наконец прервали молчание и представили дебютный трейлер Project Windless.

Игра представляет собой одиночную экшен-RPG с открытым миром, основанную на вселенной знаменитого цикла фэнтези-романов «Птица, которая пьет слезы» (The Bird That Drinks Tears). Мрачная атмосфера и глубокий лор, базирующийся на восточном фольклоре, еще на этапе ранних анонсов закрепили за проектом неофициальное звание «Корейского Ведьмака».

Судя по показанным кадрам, ожидания оправдываются. Трейлер демонстрирует масштабные поля сражений и высокую плотность врагов, что заставило некоторых журналистов сравнить геймплей с серией Dynasty Warriors, но с гораздо более совершенной визуальной составляющей и проработкой. Боевая система выглядит быстрой и яростной.

Игрокам предстоит вжиться в роль могучего воина расы Рекон (антропоморфные птицы-гиганты из книг). Герой должен пройти через истерзанный войной мир, заключать союзы и участвовать в массовых баталиях, чтобы объединить раздробленные земли и дать начало новому королевству. Проект разрабатывается с использованием передовых технологий, предположительно на Unreal Engine 5 (как заявлялось ранее).

Официально Project Windless подтверждена для PlayStation 5 и ПК. Точная дата релиза пока не названа.