"Тот самый корейский Ведьмак": ожидаемая RPG Project Windless наконец-то получила полноценный трейлер

Долгое время проект по культовой корейской литературе оставался для геймеров красивой мечтой, подкрепляемой лишь атмосферными концепт-артами и короткими техническими тизерами. Спустя годы тишины, в рамках сегодняшней презентации State of Play 2026, издательство Krafton и студия KRAFTON Montréal Studio наконец прервали молчание и представили дебютный трейлер Project Windless.
Игра представляет собой одиночную экшен-RPG с открытым миром, основанную на вселенной знаменитого цикла фэнтези-романов «Птица, которая пьет слезы» (The Bird That Drinks Tears). Мрачная атмосфера и глубокий лор, базирующийся на восточном фольклоре, еще на этапе ранних анонсов закрепили за проектом неофициальное звание «Корейского Ведьмака».
Судя по показанным кадрам, ожидания оправдываются. Трейлер демонстрирует масштабные поля сражений и высокую плотность врагов, что заставило некоторых журналистов сравнить геймплей с серией Dynasty Warriors, но с гораздо более совершенной визуальной составляющей и проработкой. Боевая система выглядит быстрой и яростной.
Игрокам предстоит вжиться в роль могучего воина расы Рекон (антропоморфные птицы-гиганты из книг). Герой должен пройти через истерзанный войной мир, заключать союзы и участвовать в массовых баталиях, чтобы объединить раздробленные земли и дать начало новому королевству. Проект разрабатывается с использованием передовых технологий, предположительно на Unreal Engine 5 (как заявлялось ранее).
Официально Project Windless подтверждена для PlayStation 5 и ПК. Точная дата релиза пока не названа.
Петушиный геймплей. :D
Чем они думаю когда таких персов делают хоспаде
Ну макака была, ну может и петушок зайдёт. :D
Макака и по трейлерам была интересней, а тут толпы болванчиков и огромный петух их просто долбит, ничего стоящего не показали к сожалению. Но ещё рано делать выводы. Мб и норм будет. Но если про макаку я знал ещё до выхода игры. Ибо персонаж популярный. И история интересная. То боевой петух это в новинку. Почему это сделали не лягушатники из франции, это же их тема их символ?
Они думают как еще можно заменять стандартных мужиков в играх. Причём судя по геймплею это можно было спокойно сделать как Heavenly sword 2 например но мы уже слишком далеко уехали от логических решений в геймдеве
Робоцып
Корейский ведьмак оказался "МУСОУ" про питуха