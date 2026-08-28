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Хидеки Камия считает, что Capcom перестала понимать, насколько страшными стали Resident Evil
Роберт Паттинсон признался, что драться в "Бэтмене 2" стало значительно тяжелее
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В утечке Valve нашли вырезанную концовку Mafia II - судьба Вито могла сложиться иначе
Состоялся анонс кооперативного оккультного детектива Blight Doctors про чумных докторов в сеттинге темного фэнтези
Создатель Endacopia назвал современных геймеров избалованными из-за критики системы сохранений
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Assassin's Creed 4: Black Flag
Aliens: Fireteam Elite 2
My Summer Car
Mortal Shell 2
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Star Wars: Zero Company
The Blood of Dawnwalker
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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