KRAFTON проведет глобальный плейтест Project ZETA в Steam уже в июне

Издатель KRAFTON и студия NIRVANANA объявили даты первого глобального тестирования многопользовательского экшена Project ZETA. Вместе с новым трейлером разработчики подтвердили, что публичный плейтест пройдет в Steam с 25 по 28 июня и будет доступен игрокам по всему миру.

Подать заявку на участие уже можно через страницу игры в Steam. После регистрации пользователи получат возможность присоединиться к тестированию сразу после его запуска.

Предстоящий плейтест станет первым крупным публичным испытанием Project ZETA после серии региональных тестов, ранее проведенных в Южной Корее. Собранная статистика и отзывы игроков помогут команде доработать проект перед выходом в раннем доступе, который запланирован на вторую половину 2026 года.

Project ZETA представляет собой командный тактический экшен с видом от третьего лица, в котором на одной карте одновременно сражаются четыре команды по три человека. Центральным элементом каждого матча выступает Призма — ценный объект, который необходимо захватить и доставить в определенную точку, отбиваясь от соперников.

Разработчики отмечают, что многокомандная структура должна стать одной из главных особенностей игры. В отличие от традиционных геройских PvP-проектов с противостоянием двух сторон, матчи в Project ZETA строятся вокруг постоянной конкуренции между несколькими командами одновременно. Это делает ситуацию на поле боя менее предсказуемой и вынуждает игроков постоянно адаптироваться к меняющимся условиям.

Игровой процесс сочетает PvP-сражения с элементами PvE-прогрессии. На данный момент в игре заявлены 14 героев, разделенных на четыре класса. Также подтверждена поддержка контроллеров, а в будущем авторы планируют реализовать кроссплатформенный мультиплеер между ПК и консолями.

По словам разработчиков, глобальное тестирование станет важным этапом подготовки к запуску раннего доступа. Команда рассчитывает получить данные о балансе, поведении игроков и общем восприятии игрового процесса, чтобы внести необходимые изменения до релиза.