Project Zomboid 08.11.2013
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Зомби, Открытый мир, Песочница
9 2 570 оценок

Для Project Zomboid готовится масштабная модификация в духе S.T.A.L.K.E.R.

Extor Menoger Extor Menoger

Команда энтузиастов анонсировала выход крупного проекта для симулятора выживания Project Zomboid, который полностью преобразит игру в сеттинг Зоны Отчуждения, знакомый по культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Релиз масштабной модификации запланирован на ноябрь 2025 года. Разработчики обещают комплексное изменение игрового процесса и добавление множества знаковых для вселенной элементов.

Игроков ждет полноценное воссоздание Зоны, где появятся аномалии, артефакты и динамические события, включая выбросы, во время которых необходимо будет искать укрытие. Выживание усложнит проработанная система радиации, заставляющая использовать дозиметры и средства защиты, а также пси-зоны, способные вызывать галлюцинации и ментальные дезориентации.

В мир игры будут добавлены уникальные мутанты со своими особенностями. Помимо этого, модификация введет систему группировок, у каждой из которых будут собственные квесты, снаряжение и репутация. Для взаимодействия с миром и отслеживания заданий игроки смогут использовать функциональный КПК, который будет служить картой и журналом. Мод также предложит большое количество нового оружия, экипировки и кастомной брони, созданной в стилистике первоисточника.

Scorpion_GamePlay

Круто выглядит. Но какой же тяжёлый и загруженный интерфейс... Я манал, поэтому и не играю в прожект зомбоит.

9
Nebuchadnezzar228

Надо стартануть с кем-то, уже имеющим опыт игры, много легче и веселее

-zotik-

О прикольно

1
ScandalousVaclav

Если речь пошла про изометрический Сталкер, то отличная похожая игра - Тунгуска.

1
saa0891

Классно и музон из оригинала, и сидорович на месте и даже различные звуки детектор, ПДА и т.д.такие же.

1
Entropy666

Мача какая-то