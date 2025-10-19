Для Project Zomboid готовится масштабная модификация в духе S.T.A.L.K.E.R.

Команда энтузиастов анонсировала выход крупного проекта для симулятора выживания Project Zomboid, который полностью преобразит игру в сеттинг Зоны Отчуждения, знакомый по культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Релиз масштабной модификации запланирован на ноябрь 2025 года. Разработчики обещают комплексное изменение игрового процесса и добавление множества знаковых для вселенной элементов.

Игроков ждет полноценное воссоздание Зоны, где появятся аномалии, артефакты и динамические события, включая выбросы, во время которых необходимо будет искать укрытие. Выживание усложнит проработанная система радиации, заставляющая использовать дозиметры и средства защиты, а также пси-зоны, способные вызывать галлюцинации и ментальные дезориентации.

В мир игры будут добавлены уникальные мутанты со своими особенностями. Помимо этого, модификация введет систему группировок, у каждой из которых будут собственные квесты, снаряжение и репутация. Для взаимодействия с миром и отслеживания заданий игроки смогут использовать функциональный КПК, который будет служить картой и журналом. Мод также предложит большое количество нового оружия, экипировки и кастомной брони, созданной в стилистике первоисточника.