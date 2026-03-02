Год ожидания почти позади: стабильная версия 42 для Project Zomboid всё ближе, а разработчики обещают больше открытости

Для поклонников Project Zomboid затянувшееся ожидание стабильной версии сборки 42 подходит к концу. Напомним, обновление вышло в «нестабильном» виде в декабре 2024 года и до сих пор официально не получило статус стабильного, несмотря на добавление мультиплеера в конце 2025-го.

На фоне беспокойства игроков о сроках и качестве коммуникации слово взял новый директор по дизайну Кристиан Аллен, присоединившийся к The Indie Stone в конце прошлого года. По его словам, команда завершает работу над B42 unstable: впереди ещё исправление ошибок, балансировка и внедрение контента, который уже прошёл внутреннюю подготовку. Точную дату релиза стабильной версии он пока не называет, но подчёркивает, что активная поддержка сборки 42 продолжится и после перехода в стабильный статус.

Аллен — ветеран индустрии с опытом работы над Ghost Recon и Halo: Reach, а также более чем 5000 часами в самой Project Zomboid в роли игрока и моддера. Он признаёт недовольство сообщества длительной разработкой, но объясняет задержки поиском баланса между качеством, глубиной систем и временем производства.

В приоритете нового директора — улучшение пользовательского опыта. Игроки уже могли заметить переработанное контекстное меню, упрощающее крафт и строительство. В планах — балансировка стандартных режимов, новые параметры сложности, расширение рецептов, развитие навыков, черт и профессий, а также добавление нового оружия.

Аллен подчёркивает, что стремится не к сухому реализму, а к аутентичности и правдоподобию мира 1993 года в округе Нокс. Кроме того, он намерен усилить коммуникацию с сообществом, делясь контекстом разработки не только через патчноуты, но и другими форматами. Судя по настрою команды, долгая «нестабильная» глава Project Zomboid действительно близится к завершению.