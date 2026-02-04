Project Zomboid: Мировой рекорд

Вы когда-либо задумывались, как долго вы выживаете в зомби-режиме и сколько зомби убиваете до своей смерти? Ни разу не задумывались? А вот игрок Echo Dance буквально побил все мировые рекорды. Предыдущий рекорд по убийству зомби принадлежал ShivasBR. Он установил рекорд, убив 666 тысяч зомби. И прожил при этом 3 года. Но из-за бага был убит зомби. И долгожителем рекорда в 10 лет стал Vandra2000. Но Echo Dance устанавливает рекорд по убийствам зомби в несколько десятков раз больше, чем предыдущий. Убив 49 миллионов зомби и прожив 27 лет, почти до 30 лет. Но из-за невнимательности был застигнут врасплох зомби.

ShivasBR

ShivasBR играл на максимальных настройках популяции и почти с такими же модами, как и Echo Dance. И почти всегда был в шаге от смерти. Ни на секунду не было покоя. Но так как это был его первый опыт, то и соответственно ему приходилось буквально всё на ходу изучать и понимать, когда драться, а когда бежать.

Vandra2000

Так же рекорд по выживаемости принадлежал другому игроку под ником Vandra2000, который лидировал по выживаемости 10 лет. Его цель была прожить как можно дольше. Но прожил 10 лет он на низкой популяции, что не так сильно осложняло ему задачу.

Echo Dance

Настройки популяции чуть не до максимума выкручены. При этом настройки зомби тоже были изменены. выкручены до максимума: зрение, слух, защита, сила, что уже, казалось бы, очень сложным, так как убить одного зомби уже будет проблема. И 1 день равняется 2 часам реального времени.

Так же Echo Dance использовал моды для усложнения игры: Toxic Fog (добавлял токсичный туман), Worse Condition Vehicle (делал машины в плохом состоянии и с отсутствующими деталями), Desinfect or Die (если рана заразится и не будет стерилизована, вы умрёте). Scent of Blood (зомби чувствуют запах крови), Authentic Z для одежды, а также добавил несколько модифицированных городов, у которых количество зомби было таким большим, что порой лучше не ходить туда.

Так же его скриншот сейчас сильно обсуждаемый в обществе Project Zomboid.

ShivasBR, увидев рекорд игрока Echo Dance, вдохновился и снова решил, на этот раз уже побить рекорд игрока Echo Dance. И на сей раз ему удалось довольно таки сильно продвинуться и сделать буквально за 10 месяцев убить один миллион зомби. При этом стоит учитывать, что он ещё это делает в ускоренном режиме. Получается, будет гонка мировых рекордов. И по слухам, оказывается, в мировую гонку рекордов ещё вернётся Vandra2000.