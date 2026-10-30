Project Zomboid наконец позволит пользоваться лестницами и ломами - The Indie Stone меняет подход к обновлениям

The Indie Stone выпустила обновление 42.22 для Project Zomboid в предрелизной ветке. Оно добавляет несколько давно ожидаемых возможностей, включая работающие лестницы и применение ломов для взлома запертых дверей, окон и ворот. Заодно разработчики объявили об изменении графика выпуска обновлений: теперь тестирование новых сборок должно занимать меньше времени.

Одним из главных нововведений стала первая версия системы лестниц. Игроки наконец смогут подниматься и спускаться по ним, хотя разработчики предупреждают, что механику ещё предстоит тщательно проверить. В округе Нокс достаточно подобных конструкций, поэтому The Indie Stone рассчитывает на помощь пользователей тестовой ветки, которые смогут выявить возможные ошибки.

Ломы тоже получили долгожданное практическое применение. С их помощью теперь можно вскрывать запертые окна, двери и даже гаражные ворота. Впрочем, некоторые особо защищённые объекты, например тюремные камеры, таким способом не открыть. Скорость взлома зависит от уровня силы персонажа, а черта «Взломщик» даёт дополнительное преимущество.

Обновление также включает ряд исправлений и небольших изменений баланса. Теперь предметы можно толкать, даже если обе руки заняты, а ящики с боеприпасами разрешено открывать на ходу. При этом персонажи больше не смогут заснуть рядом с источниками неприятного запаха. Разработчики также исправили ошибки, связанные с гибелью животных, дублированием персонажей в мультиплеере и расчётом урона в PvP.

Важнее отдельных нововведений может оказаться изменение самой системы обновлений. Прежнюю нестабильную ветку переименовали в предрелизную: новые сборки будут проходить там проверку не менее недели, после чего при отсутствии серьёзных проблем попадут в стабильную версию. Такой подход должен ускорить развитие Project Zomboid и сократить ожидание крупных обновлений. Перед переходом на тестовую версию разработчики рекомендуют сделать резервную копию сохранений.