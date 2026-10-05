Project Zomboid получила живой мир в духе A-Life - новый мод добавляет сотни выживших и фракции

Фанаты Project Zomboid превратили суровый симулятор выживания в еще более динамичный мир с помощью масштабного мода, который добавляет полноценную систему поведения NPC и фракций. По своим возможностям мод напоминает знаменитую A-Life из S.T.A.L.K.E.R., где персонажи существуют независимо от действий игрока.

После установки дополнения на карте появляются сотни выживших, объединенных в 148 различных фракций. Среди них случайные группы людей, полиция, пожарные, охотники, преступники и другие сообщества, которые пытаются выжить после начала зомби-апокалипсиса.

Главная особенность мода заключается в том, что эти группы не просто появляются рядом с игроком. Фракции самостоятельно перемещаются по миру, занимают новые территории, отправляют патрули и рейдовые отряды, теряют участников и вступают в конфликты. Игрок может столкнуться с разными ситуациями: от неожиданной помощи до нападения или ограбления.

NPC также способны запоминать действия игрока. Если вы перейдете дорогу определенной группе, последствия могут проявиться позже — от ответной атаки до настоящей охоты. При этом противники ведут себя более разнообразно: они устраивают засады, штурмуют здания и помогают союзникам во время сражений.

Кроме того, мод поддерживает кооперативный режим и позволяет игрокам создавать собственные фракции, приглашая туда других выживших. В результате привычное одиночное выживание в Project Zomboid превращается в более непредсказуемую борьбу между различными группами, каждая из которых пытается найти свое место в разрушенном мире.