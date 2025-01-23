Project Zomboid продолжает развиваться: крупное обновление 42.1.0 принесло новые функции и улучшения

Постапокалиптическая игра на выживание Project Zomboid получила обновление версии 42.1.0, которое добавляет множество полезных функций и исправлений. Несмотря на то что игре уже почти 12 лет, она остаётся популярной благодаря постоянной поддержке разработчиков из студии The Indie Stone.
Одним из интересных нововведений стал удобный контроль телевизора с помощью пульта: теперь игроки могут включать, выключать и регулировать громкость телевизора, находясь на расстоянии, что делает взаимодействие с техникой более комфортным.
Среди других изменений:
- увеличение частоты кадров интерфейса до 120 fps;
- 10-кратное ускорение кипячения воды;
- рецепт очистки воды с таблетками;
- снижение мышечного напряжения от перегрузки вдвое;
- новые кузнечные рецепты, включая дубинки и наконечники для копий;
- улучшения баланса и более 80 исправлений багов;
- новые материалы для крафта и звуковое сопровождение.
Обновление добавило также экспериментальный метод расчёта попаданий из огнестрельного оружия в песочнице и рецепт очистки воды с помощью таблеток, с полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
Разработчики советуют начать новую игру, чтобы насладиться всеми изменениями. При этом старые сохранения остаются совместимыми.
Project Zomboid продолжает привлекать игроков: ежедневно в неё играют более 40 тысяч человек, а её рейтинг на Steam остаётся высоким с 94 % положительных отзывов.
Стоит понимать, что это апдейт беты, а не стабильная 42, потому мультиплеер так и вырезан :(
Ждём полноценный релиз 42-го билда, а не вот эти вот ustable...
👍
Хе, помню разраба ещё в году 2010, сидели на конон.моби))