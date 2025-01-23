Project Zomboid продолжает развиваться: крупное обновление 42.1.0 принесло новые функции и улучшения

Постапокалиптическая игра на выживание Project Zomboid получила обновление версии 42.1.0, которое добавляет множество полезных функций и исправлений. Несмотря на то что игре уже почти 12 лет, она остаётся популярной благодаря постоянной поддержке разработчиков из студии The Indie Stone.

Одним из интересных нововведений стал удобный контроль телевизора с помощью пульта: теперь игроки могут включать, выключать и регулировать громкость телевизора, находясь на расстоянии, что делает взаимодействие с техникой более комфортным.

Среди других изменений:

увеличение частоты кадров интерфейса до 120 fps;

10-кратное ускорение кипячения воды;

рецепт очистки воды с таблетками;

снижение мышечного напряжения от перегрузки вдвое;

новые кузнечные рецепты, включая дубинки и наконечники для копий;

улучшения баланса и более 80 исправлений багов;

новые материалы для крафта и звуковое сопровождение.

Обновление добавило также экспериментальный метод расчёта попаданий из огнестрельного оружия в песочнице и рецепт очистки воды с помощью таблеток, с полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Разработчики советуют начать новую игру, чтобы насладиться всеми изменениями. При этом старые сохранения остаются совместимыми.

Project Zomboid продолжает привлекать игроков: ежедневно в неё играют более 40 тысяч человек, а её рейтинг на Steam остаётся высоким с 94 % положительных отзывов.