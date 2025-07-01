Project Zomboid усложняет выживание: обновление Build 42 добавляет новые угрозы и улучшения

Project Zomboid, одна из самых атмосферных и реалистичных игр про выживание в условиях зомби-апокалипсиса, продолжает развиваться. Разработчики из The Indie Stone выпустили свежее обновление для нестабильной версии Build 42, и оно предлагает сразу несколько важных нововведений, которые делают борьбу за жизнь еще напряжённее.

Одним из главных улучшений стала переработка визуальной части игры. Эффекты огня и дыма теперь выглядят реалистичнее, а поведение зомби стало более разнообразным. Новые анимации придают им зловещую живость — они могут раскачиваться, вращаться, резко менять направление и нападать неожиданно. Это делает стычки с мертвецами более динамичными и опасными.

Также была усовершенствована физика и устранены проблемы с «залипанием» зомби на кузовах автомобилей. Персонажи теперь двигаются плавнее, а баги, связанные с застывающими анимациями, устранены.

Игроков ждут и другие приятные мелочи: на внутриигровой карте теперь отображаются названия улиц, что значительно упрощает навигацию. Введена опция ImagePyramid для более гибкой настройки графики. А система размещения предметов и баррикад стала более точной и логичной — они перемещены в меню Build с обновлёнными условиями установки.

Особое внимание уделено реализму выживания. Теперь в режиме Apocalypse можно включить 90-минутные игровые дни. С одной стороны — больше времени на подготовку, с другой — длиннее ночь и выше шанс попасть в беду.

Обновлена и рыбалка: чтобы поймать рыбу, теперь нужно крутить катушку вручную. А ещё персонажи получили возможность красться, даже с повреждёнными ногами, хоть и значительно медленнее.

И, наконец, переработана система спавна зомби — теперь их стало меньше в уединённых местах, вроде лесов и отдалённых шоссе, но появление в опасных зонах стало более плотным и логичным.

Project Zomboid с каждым обновлением доказывает, что даже спустя годы после релиза она остаётся эталоном хардкорного выживания. И Build 42 лишь поднимает планку ещё выше.