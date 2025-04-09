В последнем обновлении для Project Zomboid нашли намек на появление NPC и торговли

Разработчики Project Zomboid продолжают уверенно двигаться к финальному релизу обновления Build 42, выпуская свежие патчи, которые делают игру всё глубже и насыщеннее. На этот раз в «нестабильной» версии появилась версия 42.7.0, и хотя революционных новшеств в ней немного, каждое из добавлений заметно влияет на атмосферу и геймплей.

Одним из главных новшеств стал расширенный крафт одежды: теперь игроки могут создавать элементы гардероба из кожи, джинсы, тряпок и даже брезента. Самым ярким примером творческого подхода можно назвать журнал панк-моды, из которого вы узнаете, как сшить платье из мусорных мешков. Наряду с этим добавлены десятки новых рецептов, касающихся не только одежды, но и быта.

Особо стоит выделить возможность крафта золотых и серебряных монет — в текущем контексте они пока не играют значимой роли, но игроки справедливо заподозрили, что это задел на грядущую торговлю и введение NPC. Пока официальных подтверждений нет, но разработчики неоднократно намекали на масштабные изменения в этом направлении.

Геймплей стал более отзывчивым и дружелюбным: улучшения коснулись как системы ремесла, так и интерфейса. Игрокам на контроллерах будет проще управлять персонажем, а садоводство стало более интуитивным — теперь действия вроде полива, лечения или сбора урожая легко переключаются, а экран подскажет нужное действие.

Также вернулась купольная плавильная печь — с её помощью можно создавать кокс из древесного угля, необходимый для производства стали. Это дополнение усиливает ощущение глубины крафта и промышленного развития даже в условиях зомби-апокалипсиса.

Отдельного внимания заслуживают «живые» мертвецы: у некоторых зомби теперь заметно движение грудной клетки, что помогает отличить тех, кто лишь притворяется мёртвым. Звуковое сопровождение тоже обновилось — добавлены эффекты ломающихся сетчатых заборов и звуки при разделке туш.

Разработчики также упростили порог входа в кузнечное дело — теперь достаточно 1-го уровня навыка, чтобы ковать простые инструменты. Вес некоторых видов оружия снижен, а боевые характеристики экипировки уточнены. Более того, многие предметы теперь можно переработать в сырьё.

Обновление 42.7.0 — это не прорыв, а уверенное оттачивание деталей, что говорит о приближении финальной версии Build 42. В игре становится всё больше нюансов, делающих выживание в зомби-мире не только напряжённым, но и по-настоящему захватывающим.