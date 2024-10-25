Кооперативный зомби-шутер Projekt Z: Beyond Order отложен до 2025 года

Projekt Z: Beyond Order — кооперативный зомби-шутер от первого лица, который выйдет весной 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Издатель Maximum Entertainment и студия-разработчик 314 Arts обещают динамичный геймплей с элементами выживания и обширной кастомизацией оружия.

Сюжет игры разворачивается во время Второй мировой войны на зловещем острове, полном нежити. Игроки смогут исследовать локации в режиме свободного перемещения или выполнять миссии в качестве одного из четырёх уникальных персонажей, каждый из которых имеет свои особые способности и роль в команде.

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