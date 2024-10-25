Кооперативный зомби-шутер Projekt Z: Beyond Order отложен до 2025 года

Projekt Z: Beyond Order — кооперативный зомби-шутер от первого лица, который выйдет весной 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Издатель Maximum Entertainment и студия-разработчик 314 Arts обещают динамичный геймплей с элементами выживания и обширной кастомизацией оружия.
Сюжет игры разворачивается во время Второй мировой войны на зловещем острове, полном нежити. Игроки смогут исследовать локации в режиме свободного перемещения или выполнять миссии в качестве одного из четырёх уникальных персонажей, каждый из которых имеет свои особые способности и роль в команде.
Ключевые особенности:
- Четыре класса персонажей: каждый с уникальным набором навыков и индивидуальным деревом умений, которые можно прокачивать, превращая выживших в профессиональных истребителей зомби.
- Кастомизация оружия: сбор чертежей и ресурсов для создания оружия ближнего и дальнего боя, улучшение которого возможно на верстаке в убежище.
- Режим Free Roam: после завершения миссий игроки смогут свободно исследовать остров, находить лут, чертежи и выполнять побочные квесты.
- Кооперативный режим на четверых: соберите команду друзей и вместе пройдите миссии, сразитесь с толпами нежити, собирая ресурсы и чертежи для выживания.
- Система чертежей: основа многих механик игры, чертежи позволяют создавать вооружение, экипировку и строения.
- Улучшение базы: тайное убежище выживших — место для апгрейда персонажей, создания оружия и выполнения побочных заданий. Улучшая магазины на базе, можно получить доступ к новым товарам и снаряжению.
зомби трешак только ленивый еще не релизнул , лучше не откладывать а сразу в канализацию сливать подобное где этому самое место