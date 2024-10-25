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Projekt Z: Beyond Order 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.8 21 оценка

Кооперативный зомби-шутер Projekt Z: Beyond Order отложен до 2025 года

butcher69
Новости

Projekt Z: Beyond Order — кооперативный зомби-шутер от первого лица, который выйдет весной 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Издатель Maximum Entertainment и студия-разработчик 314 Arts обещают динамичный геймплей с элементами выживания и обширной кастомизацией оружия.

Сюжет игры разворачивается во время Второй мировой войны на зловещем острове, полном нежити. Игроки смогут исследовать локации в режиме свободного перемещения или выполнять миссии в качестве одного из четырёх уникальных персонажей, каждый из которых имеет свои особые способности и роль в команде.

Ключевые особенности:

  • Четыре класса персонажей: каждый с уникальным набором навыков и индивидуальным деревом умений, которые можно прокачивать, превращая выживших в профессиональных истребителей зомби.
  • Кастомизация оружия: сбор чертежей и ресурсов для создания оружия ближнего и дальнего боя, улучшение которого возможно на верстаке в убежище.
  • Режим Free Roam: после завершения миссий игроки смогут свободно исследовать остров, находить лут, чертежи и выполнять побочные квесты.
  • Кооперативный режим на четверых: соберите команду друзей и вместе пройдите миссии, сразитесь с толпами нежити, собирая ресурсы и чертежи для выживания.
  • Система чертежей: основа многих механик игры, чертежи позволяют создавать вооружение, экипировку и строения.
  • Улучшение базы: тайное убежище выживших — место для апгрейда персонажей, создания оружия и выполнения побочных заданий. Улучшая магазины на базе, можно получить доступ к новым товарам и снаряжению.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

зомби трешак только ленивый еще не релизнул , лучше не откладывать а сразу в канализацию сливать подобное где этому самое место

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