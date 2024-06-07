Кровавое истребление зомби-нацистов в новом геймплейном трейлере Projekt Z: Beyond Order

Независимая немецкая студия 314 Arts в рамках выставки Guerrilla Collective 2024 выпустила новый трейлер своего грядущего проекта под названием Projekt Z: Beyond Order. Из трейлера стало известно, что этот кооперативный шутер от первого лица выйдет не только на PC, но и на консолях PS5 и Xbox Series X/S.
В трейлере мы можем заметить, что Projekt Z: Beyond Order будет очень кровавой и динамичной игрой, в которой нашими главными врагами станут зомби. Действительно, игра перенесет нас на остров, контролируемый нацистами, которые используют живых мертвецов в качестве оружия и скрывают некоторые темные секреты в этой альтернативной истории Второй мировой войны.
Projekt Z: Beyond Order задумывалась как проект, сочетающий в себе элементы шутера и выживания. Помимо столкновений с зомби, нам придется исследовать местность, чтобы добыть ценный лут и чертежи, необходимые, например, для создания нового оружия или расширения безопасного укрытия. Важной механикой является модификация собственного арсенала - белое и огнестрельное оружие можно будет кастомизировать в мастерской.
Хотя Projekt Z: Beyond Order ориентирована на кооперативный геймплей, в нее можно будет играть и в одиночку. Однако сотрудничество с другими игроками - важная часть игры, так как члены команды смогут дополнять навыки друг друга благодаря реализованной системе классов.
Точная дата выхода Projekt Z: Beyond Order пока неизвестна, но разработчики надеются, что игра выйдет в конце этого года.
Иронично...
игра фантастическая не в плане того, что американцы борятся с зомби, а что америкацны борятся с фашистами... А вообще - глубоко вторичные идеи, вряд ли будет популярна.
🤡