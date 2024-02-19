Новый дневник разработчиков шутера Projekt Z: Beyond Order знакомит игроков с оружием и другими особенностями игры

После достаточно продолжительного затишья студия 314 Arts вновь выходит на связь, чтобы поделиться новыми подробностями о зомби-шутере Projekt Z: Beyond Order в сеттинге Второй мировой войны. На днях был опубликован уже седьмой по счету дневник разработчиков, который посвящен богатому разнообразию оружия и другим аспектам игры. Кроме этого, новый ролик позволяет оценить свежие кадры игрового процесса из последней предрелизной сборки проекта.
Как отмечают представители 314 Arts, в Projekt Z: Beyond Order игроков ждут внушительный арсенал. В большой степени игроки получат уже знакомые виды оружия из времен Второй мировой войны. Тем не менее каждая отдельная винтовка, автомат или пистолет будут иметь уникальный набор характеристик, позволяющий разными способами стрелять зомби. Еще одним весомым дополнением в арсенал игрокам станет возможность устанавливать дополнительные модификации на каждую пушку в игре.
Projekt Z: Beyond Order позволит игрокам самостоятельно создать оружие, экипировку и прочее полезные инструменты. Прохождение игры также в какой-то мере будет определять игрок. В зависимости от порядка выполнения миссий могут менять целые биомы и отдельные виды зомби, появляющихся только при определенных условиях.
Выход Projekt Z: Beyond Order должен состояться в 2024 году на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.