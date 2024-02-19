Новый дневник разработчиков шутера Projekt Z: Beyond Order знакомит игроков с оружием и другими особенностями игры

Игра в жанре шутер от первого лица, которая переносит вас во время Второй мировой войны на тайный остров под контролем нацистов. Игра рассказывает о «Проекте Z» — секретной нацистской программе по созданию зомби-оружия из мёртвых, найденных на острове. Вы также столкнётесь с другими загадочными нацистскими проектами, связанными с «Проектом Z».

У вас есть база, где вы можете производить оружие, патроны и другие полезные вещи. Также вы можете строить различные постройки на базе (похоже на систему поселений из Fallout 4). С базы вы будете отправляться на задания.

В ходе выполнения заданий вам необходимо собирать предметы, материалы для строительства и нанимать персонал для своей базы. Задания можно проходить несколько раз, чтобы получить больше ресурсов и наград.

Также в игре есть режим под названием Wave Survival. Этот режим не имеет отношения к основной части игры. В Wave Survival вы должны выживать, сражаясь с бесконечными толпами зомби и улучшая своё оружие и характеристики между атаками врагов.