Брендан Грин раскрывает амбициозный план: три масштабные игры от создателя PUBG

Брендан Грин, известный как «отец» жанра королевской битвы и создатель PUBG: Battlegrounds, поделился планами своей новой студии PlayerUnknown Productions. В интервью Eurogamer разработчик рассказал о трёх крупных проектах, которые постепенно появятся в ближайшие годы, каждый из которых будет масштабнее предыдущего.

Первая игра, Prologue: Go Wayback!, дебютирует в раннем доступе 20 ноября в Steam. Это survival с открытым миром и процедурно генерируемыми картами площадью 64 квадратных километра. Для игроков предусмотрены масштабные сражения 100 на 100, а бета-версия доступна для желающих попробовать игру до официального релиза.

Вторая игра студии будет ещё амбициознее. Грин планирует объединить шутеры от первого лица с элементами RTS и протестировать мультиплеер на уровнях до 100 на 100 игроков. Для этого используется собственный движок Melba, техническое демо которого уже доступно в Steam под названием Preface: Undiscovered World. Разработчик подчёркивает, что цель проекта — исследовать масштабные территории и расширить возможности командных сражений.

Третья игра станет кульминацией всего опыта студии. Она позволит игрокам создавать собственные планеты и сети, наполняя их контентом по своему усмотрению — от шутеров до других жанров. По словам Грина, реализация третьего проекта потребует значительного времени, возможно, до десяти лет с момента начала работ над Prologue.

Таким образом, Брендан Грин не ограничивается одной франшизой и стремится создать серию игр, способных объединить миллионы пользователей в масштабной и интерактивной метавселенной. Первый шаг на этом пути — Prologue: Go Wayback! — уже на горизонте.