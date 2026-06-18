Хардкорный выживач Prologue: Go Wayback! от создателя PUBG стал бесплатным и предлагает миллиарды процедурных миров

Выживание в экстремальных условиях с упором на реализм теперь можно попробовать бесплатно — хардкорный survival-симулятор Prologue: Go Wayback! от создателей PUBG перешёл на бесплатную модель распространения.

Игра предлагает крайне жёсткий опыт, где игроку предстоит отправиться в одиночное путешествие через огромную дикую местность с минимальными шансами на выживание. Ориентироваться здесь нужно вручную — с помощью карты и компаса, а любая ошибка может стать фатальной. Непогода, метели и холод быстро приводят к обморожению, а базовые потребности вроде голода и жажды требуют постоянного контроля.

Главная особенность Prologue: Go Wayback! — процедурная генерация мира. Каждый новый запуск создаёт уникальную карту площадью около 64 км², поэтому ни одно прохождение не повторяет другое. Разработчики используют собственные технологии генерации окружения, чтобы создавать «миллиарды» вариантов природных ландшафтов, от лесов до горных регионов.

Игроку необходимо самостоятельно прокладывать маршрут через суровую местность к далёкой Weather Tower — условной точке назначения, которая служит финальной целью каждого похода. Однако способ достижения этой цели, как и вероятность выживания, полностью зависит от решений самого игрока.

Несмотря на высокий порог входа и репутацию крайне требовательного симулятора, переход на бесплатную модель делает Prologue: Go Wayback! более доступной для широкой аудитории любителей жанра выживания, где цена ошибки традиционно равна поражению.