Prologue: Go Wayback! 20.11.2025
Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
5.2 13 оценок

Новая игра создателя PUBG привлекла одновременно только 182 геймера

Simple Jack Simple Jack

У «вычивача» пока «смешанные» обзоры

Новая игра от PLAYERUNKNOWN Productions, известной по PUBG: Battlegrounds, привлекла одновременно только 182 пользователя. «Выживач» Prologue: Go Wayback! получил «смешанные» отзывы после выхода в раннем доступе.

Показатели онлайна Prologue: Go Wayback! | Источник: SteamDB
Показатели онлайна Prologue: Go Wayback! | Источник: SteamDB

Prologue: Go Wayback! — игра о выживании с элементами рогалика. Его главная особенность заключается в карте, которую генерирует ИИ при каждом запуске, а также динамическая погода, смена времени суток и уникальный сложный рельеф. При этом у игроков отсутствует мини-карта и маркеры — только компас и бумажная карта.

Но на выходе Prologue: Go Wayback! получила «смешанные» обзоры из-за отсутствия прогресса после публичной демоверсии, пустых локаций, плохой физики и многого другого. При этом новинку хвалят за концепцию с надеждой, что разработчики улучшат «выживач».

Источник  
9
2
Комментарии:  2
BbIBEPT94

наверное все поняли про игру то же что и я, просто ходишь по лесу с компасом, вот и пропустили

Сережаа

Это фиаско, братан