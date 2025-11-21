Новая игра создателя PUBG привлекла одновременно только 182 геймера

У «вычивача» пока «смешанные» обзоры

Новая игра от PLAYERUNKNOWN Productions, известной по PUBG: Battlegrounds, привлекла одновременно только 182 пользователя. «Выживач» Prologue: Go Wayback! получил «смешанные» отзывы после выхода в раннем доступе.

Показатели онлайна Prologue: Go Wayback! | Источник: SteamDB

Prologue: Go Wayback! — игра о выживании с элементами рогалика. Его главная особенность заключается в карте, которую генерирует ИИ при каждом запуске, а также динамическая погода, смена времени суток и уникальный сложный рельеф. При этом у игроков отсутствует мини-карта и маркеры — только компас и бумажная карта.

Но на выходе Prologue: Go Wayback! получила «смешанные» обзоры из-за отсутствия прогресса после публичной демоверсии, пустых локаций, плохой физики и многого другого. При этом новинку хвалят за концепцию с надеждой, что разработчики улучшат «выживач».