Prologue: Go Wayback! - новый проект от создателя PUBG выходит в ранний доступ в конце ноября

Студия PlayerUnknown Productions, известная созданием культового PUBG, анонсировала дату выхода своего нового проекта Prologue: Go Wayback! в ранний доступ — 20 ноября на PC. В честь события разработчики представили свежий трейлер, демонстрирующий геймплей и живописные пейзажи игры, в которой выживание становится настоящим испытанием для игрока.

Prologue: Go Wayback! — это суровая игра о выживании в дикой природе, где герой остаётся один на один с непредсказуемой стихией. Запасы ресурсов ограничены, укрытия ненадёжны, а дождливая погода превращает почву в скользкую грязь. Промокшая одежда повышает риск переохлаждения, а каждая ошибка может стать фатальной.

Главная особенность проекта — процедурно генерируемый мир, который можно настраивать под себя. Игроки смогут регулировать сложность, выбирать цикл дня и ночи, метеоусловия, количество укрытий и даже изменять ландшафт. Основная цель — достичь метеорологической башни, видимой на горизонте, ориентируясь только по карте и компасу. Любая потеря ориентации может привести к серьёзным последствиям.

С выходом в ранний доступ Prologue: Go Wayback! получит два новых режима. Один из них позволит насладиться спокойной прогулкой по живописной местности, а другой превратит выживание в марафон — цель игрока будет прожить как можно дольше. Также появятся новые предметы и механики: бинокль для разведки и спички для разведения костра добавят реалистичности и тактической глубины.

Проект уже доступен в бета-версии, где игроки могут испытать основные механики, а ранний доступ обещает расширение возможностей и полное погружение в атмосферу выживания. Prologue: Go Wayback! сочетает в себе динамику и стратегию, позволяя каждому игроку настроить мир под собственные предпочтения и проверить себя в условиях настоящей дикой природы.