Prologue: Go Wayback! - разработка приостановлена: студия PlayerUnknown Productions сокращает команду

Студия PlayerUnknown Productions, основанная создателем PUBG Бренданом Грином, объявила о приостановке разработки симулятора выживания Prologue: Go Wayback! Причиной стала реструктуризация компании и сокращение штата, в результате чего небольшая команда больше не может поддерживать проект.

В официальном заявлении на странице игры в Steam говорится, что студия выпустит последнее крупное обновление, после которого игра выйдет из раннего доступа и станет бесплатной для всех желающих. Также PlayerUnknown Productions рассматривает возможность возврата средств игрокам, которые приобрели игру, хотя никаких гарантий не даётся.

Сам Брендан Грин в отдельном сообщении в социальной сети X пояснил, что исчерпал все возможности финансирования проекта в его текущем виде. При этом исследовательская группа, работающая над технологией Melba, продолжит функционировать в меньшем масштабе.

Prologue: Go Wayback! вышла в ранний доступ в ноябре 2025 года и не продержалась и года. Разработчики не исключают, что в будущем смогут вернуться к проекту, однако на данный момент его судьба остаётся неопределённой.