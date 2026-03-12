Создатель PUBG хочет вернуть "метавселенную": Брендан Грин не собирается уступать термин корпорациям

Идея метавселенной несколько лет назад была одной из главных тем в индустрии технологий, однако со временем интерес к ней заметно ослаб. Тем не менее создатель PUBG: Battlegrounds Брендан Грин уверен, что концепция всё ещё имеет будущее — и её не стоит оставлять в руках крупных корпораций.

В интервью журналу PC Gamer разработчик рассказал о своём видении метавселенной и объяснил, почему продолжает использовать этот термин при работе над новым проектом Prologue: Go Wayback. По словам Грина, эта игра должна стать своего рода прототипом «правильной метавселенной».

Разработчик считает, что само понятие было несправедливо присвоено крупными компаниями, хотя изначальная идея предполагала гораздо более открытую экосистему. По его мнению, метавселенная должна представлять собой сеть цифровых миров, где пользователи могут свободно появляться, взаимодействовать и создавать собственные пространства.

Грин также провёл параллель с социальной сетью X, которая после покупки Илон Маск сильно изменилась. По словам разработчика, он продолжает пользоваться платформой, потому что был её частью задолго до смены владельца — и не считает, что термин «метавселенная» должен исчезнуть по той же причине.

В отличие от идей виртуальных офисов и цифровых магазинов, которые активно продвигали технологические гиганты, Грин хочет создать более открытую и непредсказуемую среду. Его цель — разработать основу, на которой любой сможет строить собственные виртуальные миры и соединять их в единую экосистему, где пользователи будут владеть тем, что создают.