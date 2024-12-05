Создатель PUBG поделился подробностями о своем следующем проекте и выпустил технодемку в Steam

Автор PUBG Брендан Грин анонсировал свою новую игру, Prologue: Go Wayback!, и сразу же представил техническую демоверсию: Preface: Undiscovered World.

Брендан Грин, создатель жанра battle royale и автор породившей этот жанр игры PUBG, анонсировал новый амбициозный проект своей студии Playerunknown Productions. На самом деле это скорее грандиозный план, который будет развиваться в три отдельные игры, ведущие к финальной работе.

Первый шаг был представлен сегодня: анонс Prologue: Go Wayback! с немедленным запуском технического демо под названием Preface: Undiscovered World в Steam. По сути, это преддверие запуска Project Artemis, многопользовательской игры-песочницы, которую называют огромной и дата выхода которой пока неизвестна.

Prologue: Go Wayback!, чья страница в Steam уже открыта, - это игра на выживание с открытым миром для одного игрока с эмерджентным геймплеем, которую студия разработала с помощью собственного генератора местности на основе машинного обучения, позволяющего мгновенно создавать миллионы карт. Playerunknown Productions хочет привлечь сообщество к разработке «Пролога» уже сейчас, проведя серию плейтестов с целью запустить полноценную игру во втором квартале 2025 года.

Что касается технического демо, Preface: Undiscovered World, то оно служит для демонстрации возможностей фирменного движка «Мельба». Она доступна в Steam и призвана дать пользователям возможность увидеть, что можно сделать с ее помощью.

О содержании Preface рассказал сам Брендан Грин: «В Preface пользователи могут увидеть мир размером с Землю, сгенерированный в реальном времени нашей моделью машинного обучения прямо на их GPU. Цифровая планета пока пуста, но каждый, кто попадет на нее и поделится своими отзывами, внесет вклад в ее дальнейшее развитие».

Говоря об игре Artemis, мы можем лишь сказать, что она все еще находится в стадии разработки. Грин объяснил, что у него очень амбициозное видение игры, но он хочет делать по шагу за шагом, чтобы иметь правильную технологическую базу для ее реализации. Так, после Prologue будут выпущены еще две игры, пока не анонсированные, которые, по сути, послужат для изучения и решения некоторых технических вопросов, а затем придут к готовому продукту. Prologue, например, посвящена изучению возникающих механик и призвана познакомить игроков с миром Artemis.