Создатель PUBG раскрыл планы развития Prologue: Go Wayback! - амбициозной выживалки нового поколения

Брендан Грин, создатель PUBG и один из ключевых людей, определивших развитие жанра королевских битв, представил дорожную карту своей новой игры — Prologue: Go Wayback!. Студия PlayerUnknown Productions раскрыла, какие изменения ждут игроков в ближайшие месяцы и что именно будет сделано до релиза версии раннего доступа, намеченного на 20 ноября 2025 года.

Хотя тестирование в Steam уже позволяет взглянуть на игру, разработчики обещают заметное расширение и углубление контента. В основе развития — три направления.

Мир игры станет масштабнее и реалистичнее. Обновления добавят развитую инфраструктуру с тропами и маршрутами, чтобы облегчить навигацию по обширным территориям. Появится динамическая погода, улучшенные реки и больше поселений, что сделает путешествия насыщеннее.

Геймплей также получит серьёзное усиление. Команда внедрит «творческое строительство», позволяющее создавать предметы из найденных материалов, расширит систему готовки, добавит альпинистское оборудование и возможность восстанавливать источники питания. Всё это сделает выживание более тактическим и вариативным.

Другие улучшения включают новые режимы: свободное исследование, испытания на время и тематические челленджи. Особое внимание уделят редактору карт — игроки смогут создавать собственные территории со своими правилами и делиться ими с сообществом. Также запланированы поддержка геймпадов и оптимизация под Steam Deck.

Интересно, что Prologue начиналась как технологический эксперимент нового движка PlayerUnknown Productions. Однако теперь проект вырос в полноценный survival с потенциалом стать следующей крупной работой Брендана Грина — и, возможно, очередным шагом в эволюции жанра.