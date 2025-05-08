Стартует новое закрытое бета-тестирование Prologue: Go Wayback! - однопользовательского выживания в открытом мире

PUBG Productions объявила о запуске нового закрытого бета-тестирования для своего предстоящего однопользовательского выживания Prologue: Go Wayback!. Это пятое мероприятие по тестированию, которое разработчик делает с момента анонса игры в декабре 2024 года, а выход игры в раннем доступе запланирован на лето 2025 года.

Закрытая бета-версия будет проходить с сегодняшнего дня, 7 мая, по 14 мая и доступна в Steam и Epic Games Store. Чтобы принять участие, вам необходимо зарегистрироваться через официальный Discord студии, чтобы получить код для любого из магазинов. Зарегистрировавшись, вы получите код, вам не нужно ждать, пока вас примут в закрытую бета-версию. Хотя PUBG Productions оговаривает, что коды выдаются по принципу «первым пришел — первым обслужен», поэтому лучше поторопиться, если вы хотите попробовать Prologue: Go Wayback!.

Команда PUBG Productions уже подтвердила в Discord, что в следующем месяце, начиная с 2 июня 2025 года, состоится еще один игровой тест. Так что будет еще один шанс, а может быть, и еще один после этого, если релиз состоится в августе 2025 года.

Prologue: Go Wayback! поможет в разработке Project Artemis, более амбициозного проекта от PlayerUnknown Productions, в котором, как говорят, будет карта размером с Землю.

Создатель PUBG Бренданом Грином о Prologue: Go Wayback!, обрисовал свои цели для игры как части проекта из трех игр:

В Prologue будет местность, где мы генерируем новые ландшафты при каждом прохождении, используя нашу технологию машинного обучения. Это поможет нам доказать и усовершенствовать технологию МО. Затем, когда мы перейдем ко второй игре, которая, как мы надеемся, будет на нашем собственном движке, мы сможем усовершенствовать эту технологию МО, сделать ее больше и продолжать масштабироваться. Таково намерение Prologue. Это довольно простая игра. Это не мой следующий опус, но она служит определенной цели, а именно испытательному стенду для нашей технологии МО. Я все еще хочу сделать отличный однопользовательский опыт, и я взволнован новым геймплеем в однопользовательском мире, вроде Don't Starve и этих игр, которые уникальны в каждом прохождении. Надеюсь, мы сможем создать мир 8x8, который будет выглядеть довольно хорошо. Я думаю, что наличие уникального мира каждый раз дает нам что-то интересное для игры.