Сурвайвал Prologue: Go Wayback! получил первый игровой трейлер, игра выйдет в раннем доступе этим летом по цене $20

PLAYERUNKNOWN Productions выпустила первый геймплейный трейлер для своего второго проекта, однопользовательской игры на выживание в открытом мире Prologue: Go Wayback. Разработчик из Амстердама также сообщил, что игра будет доступна в раннем доступе с лета этого года по довольно низкой цене в 20 долларов, которая не будет повышена после окончания фазы раннего доступа (предположительно около года).

В игре игроки попадают в обширный и дикий ландшафт, имея в своем распоряжении только старую карту и основные инструменты, чтобы выжить. Миссия проста: добраться до метеостанции, но как туда добраться, зависит исключительно от игрока.

Мир динамичен и непредсказуем. Погода может измениться в любой момент, заставляя игроков приспосабливаться к жестоким штормам и морозам. Сбор ресурсов, поиск убежища и добыча пищи будут иметь важное значение. Экстремальные погодные условия могут повлиять на характеристики персонажа. Предметы и даже здания, найденные по пути, можно ремонтировать. Кроме того, каждое прохождение будет совершенно разным, поскольку оно генерируется технологией машинного обучения студии.

Prologue: Go Wayback следует за технической демонстрацией Preface: Undiscovered World (которая уже доступна в Steam) и является промежуточным шагом к финальной, полноценной многопользовательской игре планетарного масштаба под кодовым названием Project Artemis. В отличие от Preface и Artemis, она сделана на Unreal Engine, хотя и смешанной с собственной технологией машинного обучения студии по генерации ландшафта.

В Prologue генерируем новые ландшафты при каждом прохождении, используя нашу технологию машинного обучения. Это поможет нам доказать и усовершенствовать технологию МО. Затем, когда мы перейдем ко второй игре, которая, как мы надеемся, будет на нашем собственном движке, мы сможем усовершенствовать эту технологию МО, сделать ее больше и продолжать масштабироваться. Таково намерение Prologue. Это довольно простая игра. Это не мой следующий опус, но она служит определенной цели, а именно испытательному стенду для нашей технологии МО.

Я все еще хочу сделать отличный однопользовательский проект, и я взволнован возникающим геймплеем в однопользовательском мире, вроде Don't Starve и этих игр, которые уникальны в каждом прохождении. Надеюсь, мы сможем создать мир 8x8, который будет выглядеть довольно хорошо. Я думаю, что наличие уникального мира каждый раз дает нам что-то интересное для игры.