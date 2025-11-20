В раннем доступе вышел выживач Prologue: Go Wayback! от автора PUBG

PLAYERUNKNOWN Productions выпустила в раннем доступе выживач с элементами рогалика под названием Prologue: Go Wayback!. Разработкой руководил Брендан «PLAYERUNKNOWN» Грин, создатель популярной королевской битвы PUBG: Battlegrounds.

Prologue: Go Wayback! вышла без русской локализации. Стоимость игры в Steam до 1 декабря составляет 639 рублей.

Ключевым элементом Prologue: Go Wayback! стала карта. При каждом запуске ИИ создает для игрока уникальный мир площадью 64 квадратных километра. Динамическая погода, смена времени суток и сложный рельеф напрямую влияют на выживание: придется искать еду, воду и укрытие, чтобы пережить дождь, метель или сильный мороз.

В Prologue: Go Wayback! отсутствуют квестовые маркеры, подсказки и мини-карта. Для ориентирования выдается только компас и бумажная карта. Игроку предстоит читать местность, учитывать погодные изменения и самостоятельно планировать путь.

По словам разработчиков, Prologue: Go Wayback! пробудет в раннем доступе около года. Повышать стоимость игры после выхода версии 1.0 авторы не планируют.