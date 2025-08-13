В Steam запустилась бета хардкорного выживача Prologue: Go Wayback от создателя PUBG

Брендан «Playerunknown» Грин, создатель популярной PUBG: Battlegrounds, запустил открытое бета-тестирование своего нового проекта — хардкорного симулятора выживания Prologue: Go Wayback. Оценить механики новой игры от фактически основателя жанра "королевской битвы" сейчас может любой желающий через Steam.

Prologue: Go Wayback — это первая игра от новой инди-студии Грина, Playerunknown Productions. Проект представляет собой бескомпромиссный симулятор выживания в процедурно-генерируемом открытом мире, смоделированном на основе реального региона Богемия в Чехии. Главная цель игрока — добраться до метеорологической вышки, ориентируясь на местности с помощью карты, компаса и природных ориентиров.

Игра бросает вызов современным устоям: здесь нет квестовых маркеров, четких инструкций или прописанного маршрута. Игрокам предстоит самостоятельно прокладывать себе путь, бороться с голодом, жаждой и перепадами температуры, перемещаясь от одного укрытия к другому.

Как сообщается, игра создается на движке Unreal Engine 5 и использует машинное обучение для генерации реалистичного ландшафта, причем модель ИИ обучалась исключительно на общедоступных данных с открытым исходным кодом.

Prologue — это лишь первая часть амбициозного «Проекта Артемида», в рамках которого Брендан Грин планирует создать технологию для игр «массивного масштаба» с миллионами игроков в одном мире.

Открытая бета запущена после шести месяцев закрытых плейтестов и будет регулярно обновляться до самого выхода игры в ранний доступ, получая новые функции, такие как редактор карт и возможность сохранения.

Релиз Prologue: Go Wayback в раннем доступе на ПК (в Steam и Epic Games Store) запланирован до конца года.