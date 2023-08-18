Сайдскроллер Promenade обзавелся датой релиза ©

Платформер с боковой прокруткой Promenade будет выпущен в цифровом виде на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam) 23 февраля 2024 года по цене 25 долларов, объявили издатель Red Art Games и разработчик Holy Cap.

В продаже также можно будет отыскать физическое стандартное, а также «делюксовое» издания Promenade, но они будут доступны только для консолей. Deluxe Edition будет выпущено ограниченным тиражом 300 копий для каждой платформы и включать в себя обложку, постер, лист с наклейками и компакт-диск с оригинальным саундтреком. Стоимость обоих физических изданий составит 35 долларов.

В консольную сборку Promenade можно будет поиграть на выставке gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа в Кельнмессе (Кельн, Германия).

В сопровождении своего верного друга-осьминога главный герой игры Немо получает задание отремонтировать Великий лифт, шестерни которого разбросаны по всему миру. Чтобы вернуть очень важную машину в рабочее состояние, отважному дуэту предстоит отправиться в фантастическое путешествие по огромному и красочному миру, полному опасностей и забавных существ.