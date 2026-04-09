В Epic Games Store началась бесплатная раздача файтинга Prop Sumo

В цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача казуального файтинга Prop Sumo. Забрать новинку можно прямо сейчас - для этого нужно зайти на страницу игры и нажать кнопку "Получить". Игра доступна в России. Предложение действует до 16 апреля, после чего начнется раздача тактической стелс-игры The Stone of Madness. Параллельно с Prop Sumo также продолжается раздача визуальной новеллы TOMAK: Save the Earth Regeneration.

Prop Sumo - это сетевая игра-файтинг от студии Barrel Roll Games, в которой обычные предметы сражаются друг с другом в необычных битвах. Победы открывают доступ к новым бойцам, а максимальное количество участников в одном сражении составляет шесть человек. Примечательно, что раздача игры стартовала прямо в день релиза. В Steam игра стоит 348 рублей (со скидкой 25%).